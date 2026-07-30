Incendiul devastator din insula Paros ar fi pornit de la groapa de gunoi! Primarul și alți trei responsabili, arestați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 14:05

Autoritățile elene i-au arestat primarul insulei Paros și alți trei responsabili după incendiul de vegetație care a mistuit aproximativ 1.000 de hectare și a provocat evacuări în masă. Primele concluzii ale anchetei indică faptul că focul ar fi izbucnit în zona gropii de gunoi a insulei.

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