Incendiul devastator din insula Paros ar fi pornit de la groapa de gunoi! Primarul și alți trei responsabili, arestați

Autoritățile elene i-au arestat primarul insulei Paros și alți trei responsabili după incendiul de vegetație care a mistuit aproximativ 1.000 de hectare și a provocat evacuări în masă. Primele concluzii ale anchetei indică faptul că focul ar fi izbucnit în zona gropii de gunoi a insulei.
Incendiul care s-a extins rapid marți pe insula Paros, din arhipelagul Ciclade, ar fi pornit din interiorul gropii de gunoi, într-o zonă în care erau depozitate crengi și deșeuri menajere, deși aceasta nu era destinată oficial stocării deșeurilor, relatează publicația Kathimerini.
Potrivit concluziilor preliminare ale anchetei, un camion de gunoi ar fi descărcat deșeuri în acel loc cu aproximativ o oră înainte de izbucnirea incendiului.
Anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza unei combustii spontane a deșeurilor deja existente în perimetru, fără a exclude alte cauze.
Primele semne ale incendiului au fost observate de un agent de pază aflat la intrarea în depozitul de deșeuri, care a alertat imediat pompierii și un angajat al primăriei.
Primarul insulei Paros, arestat împreună cu alți trei suspecți
Miercuri seară, autoritățile elene au dispus arestarea primarului insulei Paros, Costas Bizas, a viceprimarului responsabil cu serviciul de salubritate, a unui antreprenor al Agenției de Gestionare a Deșeurilor Solide din Marea Egee de Sud (FODSA) și a șoferului camionului de gunoi implicat în anchetă.
Înainte de arestare, primarul Bizas a declarat că celula de depozitare a gropii de gunoi fusese extinsă recent după atingerea capacității maxime.
Edilul a explicat că insula produce anual aproximativ 13.000 de tone de deșeuri, dintre care între 70% și 80% sunt generate în sezonul turistic de vară.
Acesta a susținut că grămezile de crengi aflate în apropierea gropii proveneau din lucrări de curățare a vegetației de pe marginea drumurilor și de pe proprietăți private și urmau să fie mărunțite înainte de depozitare. Cu toate acestea, anchetatorii au constatat că în zonă existau și alte tipuri de deșeuri.
Vântul puternic a favorizat propagarea flăcărilor
Împins de rafalele puternice de vânt, incendiul s-a extins rapid spre sudul insulei, arzând în principal vegetație uscată și determinând evacuarea mai multor zone.
Potrivit Observatorului Național din Atena, focul s-a propagat pe aproximativ 1.000 de hectare, estimarea reprezentând suprafața afectată de răspândirea incendiului. Dimensiunea exactă a terenului ars va fi stabilită după analiza imaginilor satelitare de înaltă rezoluție.
Viceprimarul responsabil cu protecția civilă, Harilaos Giourtzidis, a declarat că intervenția aeronavelor de stingere a reușit inițial să limiteze incendiul, însă flăcările au reizbucnit după ce au pătruns în zone de râpe greu accesibile, complicând operațiunile pe timpul nopții.
Probleme și în gestionarea deșeurilor de pe insula Antiparos
Incendiul de la groapa de gunoi a afectat și activitatea insulei vecine Antiparos.
Autoritățile locale au anunțat că transportul și eliminarea deșeurilor au fost temporar perturbate din cauza situației create în Paros, până la restabilirea condițiilor normale de funcționare.