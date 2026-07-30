Incendiu major în vestul Spaniei, aproape de granița cu Portugalia: 12 sate evacuate

Autoritățile spaniole au ordonat miercuri seară evacuarea a 12 sate din provincia Zamora, după izbucnirea unui incendiu de vegetație de proporții în apropierea frontierei cu Portugalia. Situația este considerată una deosebit de gravă, iar premierul Pedro Sánchez a avertizat că Spania traversează un moment „extrem de tensionat” în ceea ce privește incendiile de pădure.
Potrivit agenției DPA, focul a izbucnit în zona localității Fermoselle, aflată în Parcul Național Arribes del Duero, din regiunea Castilia și León, în nord-vestul țării.
Măsuri de urgență în localitățile afectate
Pe lângă evacuările dispuse în cele 12 sate, autoritățile regionale au impus restricții suplimentare pentru alte două localități din apropiere, unde locuitorii au fost obligați să rămână în case pentru a evita expunerea la fum și la pericolul extinderii incendiului.
Presa spaniolă estimează că aproximativ 950 de persoane au fost evacuate până în prezent din zonele amenințate de flăcări.
Evacuare și la un azil de bătrâni
Printre persoanele scoase din calea incendiului s-au numărat și rezidenții unui cămin de bătrâni din localitatea Muga de Sayago. Garda Civilă a anunțat pe platforma X că operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar persoanele vulnerabile au fost relocate în spații protejate.
Pedro Sánchez: „Pericol extrem de incendii”
Premierul Pedro Sánchez a discutat evoluția incendiilor cu regele Felipe al VI-lea în cadrul unei întâlniri desfășurate la Palma de Mallorca. După întrevedere, șeful guvernului a declarat că temperaturile ridicate și valul de caniculă amplifică semnificativ riscul de incendii.
Sánchez a făcut apel la populație să manifeste maximă prudență, în condițiile în care meteorologii au anunțat un nou episod de caniculă ce ar urma să persiste până duminică.
Zece incendii active pe teritoriul Spaniei
Potrivit premierului, pompierii intervin în prezent la zece incendii de vegetație de intensități diferite în mai multe regiuni ale țării. Autoritățile monitorizează permanent evoluția focarelor și mobilizează resurse suplimentare acolo unde situația o impune.
În acest context, guvernul spaniol a solicitat Comisiei Europene sprijin pentru crearea unui nou centru european specializat în combaterea incendiilor, care ar urma să fie amplasat pe insula Mallorca.
Restricții ridicate în unele regiuni
În anumite zone afectate de incendii, situația a început să se stabilizeze, iar autoritățile au ridicat treptat ordinele de evacuare și restricțiile de circulație.
În provincia Ávila, toate măsurile de evacuare și limitare a deplasărilor au fost anulate după ce incendiile au fost aduse sub control.
Mii de persoane încă nu se pot întoarce acasă
Cu toate acestea, aproximativ 9.500 de locuitori din regiunea Madrid rămân în continuare departe de locuințele lor. Autoritățile au anunțat că incendiul din zona Sierra Norte, situată la vest de capitală, a fost stabilizat, la fel ca un alt focar din provincia Toledo, aflată la sud-vest de Madrid.
Chiar dacă unele incendii sunt considerate controlate, autoritățile spaniole avertizează că temperaturile ridicate și vegetația uscată mențin un risc ridicat de reaprindere în mai multe regiuni ale țării.