Incendiu major în vestul Spaniei, aproape de granița cu Portugalia: 12 sate evacuate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 10:40

Autoritățile spaniole au ordonat miercuri seară evacuarea a 12 sate din provincia Zamora, după izbucnirea unui incendiu de vegetație de proporții în apropierea frontierei cu Portugalia. Situația este considerată una deosebit de gravă, iar premierul Pedro Sánchez a avertizat că Spania traversează un moment „extrem de tensionat” în ceea ce privește incendiile de pădure.

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