Ceartă pentru viitorul secretar general ONU. Rebeca Grynspan conduce cursa dar Washingtonul dorește un om care să reformeze organizația

Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a cerut joi ca viitorul secretar general al organizației să impulsioneze o reformă pentru ca această organizație să devină 'mai agilă și adecvată scopului său', în timp ce în urma unui prim vot informal în cadrul Consiliului de Securitate al ONU pe primul loc în rândul celor șapte candidați la succesiunea secretarului general Antonio Gutteres se află costaricana Rebeca Grynspan, relatează agențiile Reuters și EFE.
'Avem nevoie de mai puțin sediu central, de mai multă prezență pe teren (...) Mai puțini oameni aici și mai mulți oameni acolo, pe teren', a declarat Waltz presei după primul vot informal din Consiliul de Securitate pentru nominalizarea candidatului la funcția de secretar general al ONU.
În cadrul acestui vot, ce corespunde primei etape a procesului de desemnare a viitorului secretar general, fiecare dintre cele 15 țări membre în Consiliul de Securitate al ONU a atribuit în mod anonim fiecărui candidat o mențiune de 'încurajare', 'descurajare' sau 'fără opinie'.
Patru femei și trei bărbați concurează pentru acest post, respectiv Michelle Bachelet din Chile, Maria Fernanda Espinosa din Ecuador, Rafael Grossi din Argentina, Rebeca Grynspan din Costa Rica, Olara Otunnu din Uganda, Carolyn Rodrigues-Birkett din Guyana și Macky Sall din Senegal.
Costaricana Rebeca Grynspan conduce cursa
Conform unor surse diplomatice - rezultatul acestei prime etape informale nefiind făcut public în mod oficial -, în urma votului celor 15 membri ai Consiliului de Securitate pe primul loc se află fosta vicepreședintă costaricană Rebeca Grynspan, urmată de fosta ministră guyaneză de externe Carolyn Rodrigues-Birkett, în timp ce actualul director general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), argentinianul Rafael Grossi, considerat de mulți favorit, se află abia pe poziția a treia. Acești trei candidați au primit, în ordine, zece, nouă și șapte 'încurajări'.
Chiar dacă vreunul dintre candidați obține sprijinul necesar al cel puțin nouă membri ai Consiliului de Securitate - care propune viitorul secretar general al ONU, înainte ca acesta să fie aprobat de Adunarea Generală a organizației -, acesta va trebui de asemenea să evite un veto din partea oricăruia dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate (SUA, Rusia, China, Franța și Regatul Unit), care nu și-au dezvăluit preferințele.
Astfel, în etapa următoare se va desfășura la o dată ulterioară așa-numitul vot pe buletine colorate. În această etapă, cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate votează pe un buletin roșu, iar cei zece membri nepermanenți votează pe un buletin alb. Un vot împotriva unui candidat pe un buletin roșu înseamnă un veto din partea unuia dintre membrii permanenți, în consecință respectivul candidat este eliminat din cursă.