Ceartă pentru viitorul secretar general ONU. Rebeca Grynspan conduce cursa dar Washingtonul dorește un om care să reformeze organizația

Publicat 30 iul. 2026, 23:59 Sursă Agerpres

Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a cerut joi ca viitorul secretar general al organizației să impulsioneze o reformă pentru ca această organizație să devină 'mai agilă și adecvată scopului său', în timp ce în urma unui prim vot informal în cadrul Consiliului de Securitate al ONU pe primul loc în rândul celor șapte candidați la succesiunea secretarului general Antonio Gutteres se află costaricana Rebeca Grynspan, relatează agențiile Reuters și EFE.

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