Explozie artificială a lui Bolojan pe rețelele de socializare. Conturi fantomă pentru amplificarea mesajelor

Publicat 24 iul. 2026, 00:01 Sursă Realitatea PLUS

Explozie de fani pe rețelele sociale pentru Ilie Bolojan, după ce a intrat în conflict cu liderii coaliției și președintele Nicușor Dan. Oamenii din spatele premierului demis folosesc toate instrumentele de amplificare a mesajelor pe platformele sociale. Pe Facebook, Ilie Bolojan a ajuns la aproape 500 de mii de urmăritori.

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