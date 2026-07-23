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Politica· 2 min citire
Explozie artificială a lui Bolojan pe rețelele de socializare. Conturi fantomă pentru amplificarea mesajelor
Publicat24 iul. 2026, 00:01
SursăRealitatea PLUS
Explozie de fani pe rețelele sociale pentru Ilie Bolojan, după ce a intrat în conflict cu liderii coaliției și președintele Nicușor Dan. Oamenii din spatele premierului demis folosesc toate instrumentele de amplificare a mesajelor pe platformele sociale. Pe Facebook, Ilie Bolojan a ajuns la aproape 500 de mii de urmăritori.
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