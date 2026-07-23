România și Albania, în căutare de parteneriate dincolo de rolul de subcontractori pentru Europa

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 21:32

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială cu E.S. Dna Enkeleda Merkuri, Ambasadorul Republicii Albania în România. Discuțiile au vizat consolidarea dialogului economic bilateral și identificarea de noi oportunități de cooperare între companiile din cele două țări, cu accent pe sectorul turismului și pe infrastructura de transport.

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