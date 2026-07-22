Incendiul de la bordul petrolierului din largul Mării Negre nu mai are flacără deschisă. Pericolul persistă, iar autoritățile continuă monitorizarea aeriană - VIDEO

Autoritățile au actualizat situația navei comerciale afectate de incendiul din largul Mării Negre. Flăcările au fost stinse, însă temperaturile ridicate împiedică accesul la bord.
Noi informații despre nava afectată de incendiul din Marea Neagră
Autoritățile române continuă să monitorizeze nava comercială avariată în urma incendiului produs în largul Mării Negre. În cursul zilei de astăzi, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de recunoaștere aeriană pentru a evalua situația de la bordul vasului.
Scopul intervenției a fost verificarea evoluției incendiului și stabilirea condițiilor în care s-ar putea interveni în siguranță.
Flăcările au fost stinse, însă temperaturile rămân foarte ridicate
În timpul survolului, echipajul aeronavei a utilizat sistemul de termoviziune pentru a analiza starea navei.
Potrivit concluziilor preliminare, incendiul nu se mai manifestă cu flacără deschisă. Cu toate acestea, în compartimentele afectate continuă să fie înregistrate temperaturi foarte ridicate, ceea ce face imposibilă, pentru moment, urcarea echipelor de intervenție la bord.
Specialiștii consideră că orice operațiune desfășurată în aceste condiții ar putea pune în pericol siguranța personalului.
Accesul la bord rămâne interzis
Din cauza temperaturilor extreme detectate în zona afectată de incendiu, autoritățile au decis să mențină restricțiile privind accesul pe navă.
Monitorizarea va continua până când riscurile vor fi reduse suficient pentru ca echipele tehnice să poată interveni în condiții de siguranță.
O nouă misiune aeriană este programată
Reprezentanții autorităților au anunțat că o nouă misiune de cercetare aeriană este planificată pentru ziua următoare, cu condiția ca vremea să permită desfășurarea zborului.
În funcție de rezultatele noii evaluări, vor fi stabilite măsurile operative necesare pentru gestionarea situației și eventualele intervenții la bordul navei.
Instituțiile implicate în gestionarea incidentului au transmis că monitorizarea navei comerciale continuă fără întrerupere.
Totodată, oficialii au precizat că vor informa opinia publică ori de câte ori vor exista evoluții semnificative privind starea navei și măsurile care vor fi adoptate pentru eliminarea oricăror riscuri.