Merz, avertisment pentru administrația Trump: „Nu doresc ca SUA să se amestece în alegerile din Germania”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 18:43

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a lansat miercuri un avertisment dur la adresa administrației americane, criticând un nou program de finanțare lansat de Departamentul de Stat al SUA.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cancelarMerztrumpimplicarealegeriGermaniasuafinantare