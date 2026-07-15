Merz, avertisment pentru administrația Trump: „Nu doresc ca SUA să se amestece în alegerile din Germania”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a lansat miercuri un avertisment dur la adresa administrației americane, criticând un nou program de finanțare lansat de Departamentul de Stat al SUA.
Deși inițiativa este prezentată drept un efort de susținere a „libertății de exprimare” și a „moștenirii civilizației occidentale”, Merz consideră că aceasta reprezintă, în realitate, o manevră mascată pentru a sprijini partidele de extremă dreapta din Europa.
Administrația Trump a anunțat un buget de aproape 5 milioane de dolari dedicat Europei
Reacția liderului de la Berlin vine după ce administrația președintelui Donald Trump a anunțat un buget de aproape 5 milioane de dolari pentru un program dedicat teoretic „consolidării rezilienței democratice, statului de drept, libertății de exprimare, libertății presei și protecției drepturilor omului în Europa”.
Proiectele finanțate, care pot primi fonduri individuale de până la 3 milioane de dolari, ar urma să abordeze teme controversate precum suveranitatea națională, migrația, cenzura și utilizarea sistemului juridic în scopuri politice.
„Nu ne amestecăm în alegerile americane; am respectat întotdeauna acest principiu. Nu doresc ca guvernul american sau instituțiile afiliate acestuia să se amestece în alegerile din Germania”, a declarat Friedrich Merz, citat de publicația Politico.
Merz: „Este ilegală finanțarea partidelor politice din Germania din străinătate”
Cancelarul german a ținut să tragă o linie roșie privind legislația națională: „Este ilegală finanțarea partidelor politice din Germania din străinătate. Și presupun că, în special, prietenii noștri din întreaga lume vor respecta, de asemenea, aceste norme legale pe care le-am stabilit în Germania.”
Deși documentele oficiale ale programului Departamentului de Stat nu menționează partidele politice ca potențiali beneficiari, momentul lansării coincide cu o vizibilă consolidare a relațiilor dintre administrația Trump și formațiunile naționaliste din Europa.
Avertismentul cancelarului vine într-un moment politic extrem de delicat pentru Germania. Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) conduce în prezent sondajele la nivel național și are șanse majore să preia puterea regională în landul Saxonia-Anhalt la alegerile din luna septembrie.
Chiar dacă, oficial, AfD a păstrat o anumită distanță față de administrația Trump, liderii formațiunii au salutat anterior sprijinul public venit din partea unor figuri precum Elon Musk, dar și declarațiile vicepreședintelui american JD Vance referitoare la eliminarea barierelor politice impuse extremei drepte europene.