Americanii au dat undă verde „Soarelui la comandă”. Satelitul care luminează Pământul din spațiu provoacă îngrijorare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 18:02

Statele Unite au aprobat testarea unui proiect care pare desprins din filmele SF: un satelit dotat cu o oglindă capabilă să reflecte lumina Soarelui către zone alese de pe Pământ. Denumit Earendil-1, dispozitivul aparține companiei americane Reflect Orbital și promite ceea ce dezvoltatorii numesc „lumină solară la cerere”.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre satelitoglinda solara