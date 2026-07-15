Americanii au dat undă verde „Soarelui la comandă”. Satelitul care luminează Pământul din spațiu provoacă îngrijorare

Statele Unite au aprobat testarea unui proiect care pare desprins din filmele SF: un satelit dotat cu o oglindă capabilă să reflecte lumina Soarelui către zone alese de pe Pământ. Denumit Earendil-1, dispozitivul aparține companiei americane Reflect Orbital și promite ceea ce dezvoltatorii numesc „lumină solară la cerere”.
Deși inițiatorii proiectului susțin că tehnologia ar putea avea numeroase aplicații practice, astronomii avertizează că aceasta ar putea produce efecte nedorite atât asupra cercetării spațiale, cât și asupra oamenilor și mediului.
Cum funcționează satelitul care trimite lumina Soarelui spre Pământ
Earendil-1 este echipat cu o oglindă care reflectă razele solare către o locație solicitată de utilizator.
Potrivit companiei Reflect Orbital, fasciculul luminos ar putea acoperi o zonă cu un diametru de aproximativ cinci kilometri. Pentru ca lumina să rămână orientată spre aceeași regiune, satelitul trebuie să își modifice poziția la fiecare patru minute.
Compania descrie conceptul drept „lumină solară la cerere”, o tehnologie care ar putea furniza iluminare suplimentară în anumite momente și în anumite locuri de pe glob.
Planuri pentru o rețea uriașă de sateliți
Reflect Orbital nu intenționează să se oprească la un singur dispozitiv.
Compania și-a propus să lanseze peste 50.000 de sateliți de acest tip până în anul 2035. Potrivit dezvoltatorilor, aceștia ar putea fi utilizați în agricultură, pentru intervenții în situații de urgență sau în diferite aplicații industriale.
Proiectul a atras însă critici din partea comunității științifice, care avertizează că beneficiile ar putea veni la pachet cu numeroase probleme.
Astronomii avertizează asupra efectelor nedorite
Printre principalele îngrijorări se numără sclipirile intense produse de lumina reflectată, care ar putea afecta vizibilitatea piloților și a șoferilor.
Specialiștii susțin că iluminarea artificială venită din spațiu ar putea influența și ritmul biologic al oamenilor, animalelor și plantelor.
De asemenea, telescoapele utilizate în cercetarea astronomică ar putea avea de suferit din cauza luminii puternice reflectate de sateliți, ceea ce ar îngreuna observarea cerului și desfășurarea unor proiecte științifice.
Proiectul a fost aprobat fără evaluarea impactului asupra sănătății și mediului
În ciuda acestor avertismente, autoritățile americane au aprobat testarea satelitului Earendil-1.
Instituția responsabilă a precizat însă că nu a analizat eventualele efecte asupra sănătății populației sau asupra mediului, argumentând că aceste aspecte nu intră în atribuțiile sale principale, care vizează reglementarea utilizării radiofrecvențelor.
Astfel, proiectul merge mai departe, în timp ce dezbaterea privind impactul unei constelații de zeci de mii de sateliți capabili să reflecte lumina Soarelui către Pământ este departe de a se încheia.