O femeie a adormit la volanul mașinii pe autostradă! Imaginile au stârnit controverse

O înregistrare video filmată pe o autostradă din Canada a devenit virală după ce o femeie a fost surprinsă aparent dormind la volanul unui autoturism Tesla aflat în mers. Imaginile au reaprins dezbaterea privind utilizarea sistemelor de conducere asistată și riscurile generate de încrederea excesivă în tehnologia vehiculelor moderne.
Șoferiță filmată cu ochii închiși în timp ce Tesla rula pe autostradă
Incidentul a fost surprins pe Autostrada Trans-Canada, între localitățile Golden și Revelstoke, din provincia Columbia Britanică.
În imaginile distribuite online, femeia aflată la volanul unui Tesla gri apare cu ochii închiși și fără mâinile pe volan, în timp ce autoturismul își continuă deplasarea pe autostradă.
Persoana care a realizat filmarea a susținut că pe bancheta din spate s-ar fi aflat și doi copii. Totuși, această informație nu a fost confirmată oficial de Poliția Regală Canadiană (RCMP).
Experții spun că sistemele de siguranță pot fi păcălite
Specialiștii în domeniul vehiculelor electrice atrag atenția că sistemele de monitorizare ale automobilelor Tesla sunt concepute pentru a verifica permanent dacă șoferul este atent la drum.
Potrivit lui Fred Lambert, redactor-șef al publicației Electrek, fiecare activare a funcției de conducere asistată este însoțită de avertismente clare prin care șoferul este informat că trebuie să rămână atent și pregătit să intervină în orice moment.
Tesla utilizează o cameră amplasată deasupra oglinzii retrovizoare, care urmărește direcția privirii conducătorului auto și transmite avertizări dacă acesta nu acordă atenție drumului.
Cu toate acestea, expertul susține că există persoane care folosesc diverse metode pentru a păcăli sistemul, precum ochelari de soare polarizați sau accesorii montate pe volan care simulează prezența mâinilor șoferului.
Încrederea excesivă în tehnologie poate deveni periculoasă
Fred Lambert avertizează că performanțele tot mai avansate ale sistemelor de conducere asistată îi determină pe unii utilizatori să creadă că automobilul poate circula complet singur.
Acesta subliniază însă că tehnologia actuală nu elimină riscul producerii unor incidente și că șoferii trebuie să rămână permanent atenți, indiferent de funcțiile activate.
Potrivit datelor invocate de specialist, sistemele automate necesită în continuare intervenția conducătorului auto în situații critice.
Ce spune legislația din Canada despre vehiculele autonome
În Columbia Britanică este aplicată clasificarea Society of Automotive Engineers (SAE), care împarte vehiculele în șase niveluri de automatizare, de la 0 la 5.
Nivelurile 1 și 2 includ doar funcții de asistență, precum menținerea benzii de circulație sau frânarea automată, însă responsabilitatea conducerii revine în totalitate șoferului.
Avocata Kyla Lee, specializată în legislația rutieră, explică faptul că aceste tehnologii sunt concepute doar pentru a sprijini conducătorul auto, nu pentru a-l înlocui.
În plus, modificările legislative intrate în vigoare în aprilie 2024 interzic circulația pe drumurile publice din Columbia Britanică a vehiculelor automatizate de nivel 3 sau superior, capabile să funcționeze fără implicarea permanentă a unui șofer.
Filmarea distribuită pe rețelele sociale a generat un val de comentarii și îngrijorări privind modul în care sunt utilizate funcțiile de conducere asistată.