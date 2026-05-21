Experiment periculos: un șofer și-a băgat intenționat Tesla într-un lac pentru a testa dacă „plutește”

Scene incredibile au avut loc în statul american Texas, după ce un șofer a decis să își testeze limitele mașinii Tesla Cybertruck direct într-un lac. Bărbatul a intrat intenționat cu vehiculul în apă pentru a verifica funcția „Wade Mode”, însă experimentul s-a terminat cu intervenția poliției și cu mașina aproape scufundată.

Incidentul s-a petrecut la lacul Grapevine Lake, în apropierea rampei pentru bărci din parcul Katie’s Woods.

Șoferul a vrut să testeze funcția specială a Teslei Cybertruck

Potrivit autorităților din Grapevine Police Department, polițiștii au fost chemați după ce mai multe persoane au observat un Tesla Cybertruck parțial scufundat lângă mal.

Șoferul le-a explicat oamenilor legii că a intrat intenționat cu mașina în lac pentru a testa funcția „Wade Mode”, o opțiune promovată de Tesla pentru traversarea apelor puțin adânci și a terenurilor dificile.

Această funcție ridică temporar garda la sol a vehiculului și presurizează sistemul bateriei pentru a proteja componentele electrice în timpul traversării apei.

Experimentul s-a terminat prost

Planul șoferului nu a mers însă conform așteptărilor. Autoritățile au precizat că vehiculul s-a defectat rapid după intrarea în apă și a început să se umple cu apă.

Din fericire, șoferul și pasagerii au reușit să iasă la timp din camionetă înainte ca situația să devină periculoasă.

Echipele de salvare din cadrul departamentului de pompieri din Grapevine au intervenit pentru recuperarea vehiculului din lac. Nu au fost raportate victime sau persoane rănite.

Șoferul a fost arestat

După incident, bărbatul a fost reținut de polițiști și acuzat de mai multe încălcări ale legii, inclusiv conducerea unui vehicul într-o zonă interzisă din parc și încălcarea normelor privind siguranța pe apă.

Autoritățile nu au făcut publică identitatea acestuia.

Avertisment transmis de poliție

Reprezentanții Grapevine Police Department au transmis ulterior un mesaj de avertizare pentru șoferi, subliniind că astfel de experimente pot avea consecințe grave.

Polițiștii au precizat că, deși anumite vehicule pot traversa zone cu apă puțin adâncă, folosirea lor în lacuri sau în zone nepermise poate pune în pericol viața ocupanților și poate încălca legislația locală.

Cazul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, iar imaginile cu Tesla Cybertruck aproape scufundată au stârnit numeroase reacții și comentarii din partea internauților.