Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un nou punct critic marți, după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a lansat o amenințare directă și fără precedent la adresa a 18 companii americane de top. Printr-un comunicat publicat de agenția de presă Tasnim, apropiată regimului de la Teheran, autoritățile iraniene au avertizat că atacurile ar putea fi declanșate chiar de miercuri seară, solicitând civililor să evacueze zonele aflate pe o rază de un kilometru în jurul facilităților deținute de aceste corporații.

„Lista neagră” a Teheranului: De la Big Tech la industria de apărare

Acuzațiile lansate de IRGC sunt extrem de grave, susținând că marile companii americane ar fi implicate în „comploturi teroriste”. Pe lista celor 18 ținte vizate se regăsesc pilonii tehnologiei mondiale, precum Apple, Google, Microsoft, Meta și Nvidia, dar și coloși din industria auto și aerospațială, precum Tesla și Boeing. Alături de aceștia, firme de securitate și infrastructură digitală ca Palantir, Cisco, Intel și Oracle sunt considerate de Teheran drept obiective strategice în regiune.

Această retorică agresivă nu este una izolată; la începutul lunii martie 2026, Iranul a lansat avertismente similare vizând infrastructura din Israel și din statele din Golf, marcând o extindere a ariei de conflict de la ținte strict militare la cele economice și civile.

Fronturi multiple: Rebelii Houthi și Strâmtoarea Ormuz

Escaladarea vine în contextul în care conflictul regional intră în cea de-a 29-a zi, devenind tot mai complex. În timp ce rebelii Houthi și-au anunțat oficial implicarea în război prin lansarea de rachete către Israel, Iranul joacă o carte dublă: pe de o parte, amenință navele americane în apropierea porturilor din Oman, iar pe de altă parte, pretinde că va „facilita” tranzitul ajutorului umanitar prin Strâmtoarea Ormuz. Totuși, presiunea internațională crește, lideri precum Marco Rubio estimând că un eventual conflict direct cu Iranul ar putea fi decisiv în doar câteva săptămâni.

Replica Washingtonului: „Suntem pregătiți să oprim orice atac”

Reacția Casei Albe nu s-a lăsat așteptată. Într-o declarație oficială oferită Reuters, un reprezentant al Administrației americane a subliniat că forțele armate ale SUA sunt în stare de alertă maximă și capabile să neutralizeze orice amenințare venită din partea Teheranului.

„Armata Statelor Unite este și a fost pregătită să oprească orice atac al Iranului. Eficiența sistemelor noastre de apărare este dovedită de scăderea cu 90% a succesului atacurilor cu rachete balistice și drone lansate de regimul de la Teheran”, a precizat oficialul american. Mesajul Washingtonului este unul de fermitate, menit să asigure companiile americane și aliații din regiune că orice agresiune asupra activelor economice sau personalului SUA va primi un răspuns pe măsură.