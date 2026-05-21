Dogioiu refuză să comenteze prezența lui Bolojan la controversata nuntă a lui Abrudean: „Nu s-a dus să inaugureze sau să valideze acel loc”
Ioana Dogioiu
Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a evitat joi să răspundă întrebărilor jurnaliștilor privind participarea premierului la o nuntă organizată într-un complex imobiliar aflat în centrul unei controverse, invocând caracterul strict privat al evenimentului.
Jurnaliștii au solicitat explicații în contextul în care locația nunții ar aparține unor persoane implicate într-o tranzacție imobiliară suspectă, terenul ar fi fost achiziționat la un preț redus și revândut ulterior la o valoare de patru ori mai mare.
Dogioiu: „Nu discut programul privat al premierului”
Dogioiu a respins însă orice legătură între prezența premierului și validarea implicită a proprietarilor sau a afacerilor acestora.
„Nu discut programul privat al premierului. Este inutil să continuați întrebarea”, a declarat aceasta, adăugând că participarea la un eveniment personal nu poate fi interpretată ca o aprobare a locației.
„Nu cred că, atunci când ești invitat la o nuntă, începi să verifici cine a construit clădirea sau pe ce teren. Nu s-a dus să inaugureze sau să valideze acel loc”, a mai spus Dogioiu.
Citește și:
- 16:38 - Audieri la poliție după accidentul de LIFT din clădirea Ministerului Transporturilor
- 16:36 - Rafila, despre focarul de Ebola din Congo: „Riscurile pentru România rămân extrem de reduse”
- 16:34 - Accident grav în Vaslui: Șase oameni, printre care trei copii, au ajuns la spital după ce o mașină s-a izbit violent de un cap de pod
- 16:31 - A început ca o batjocură și a ajuns viral: „Partidul Gândacilor” atrage milioane de susținători
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News