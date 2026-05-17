Creatorul piesei României la Eurovision respinge controversele: „Nu am vrut să transmitem un mesaj greșit”

Întors în țară alături de delegația națională duminică, 17 mai, Călin Grăjdan – unul dintre compozitorii din spatele piesei „Choke Me” – a analizat parcursul spectaculos al melodiei. Piesa interpretată magistral de Alexandra Căpitănescu a reușit să cucerească Europa și să obțină un excepțional loc trei în marea finală.

Călin Grăjdan, unul dintre artizanii din spatele acestei producții, a oferit primele declarații oficiale, ținând să mulțumească fanilor și să clarifice speculațiile apărute în jurul mesajului piesei.

Compozitorul s-a arătat profund recunoscător pentru valul de energie pozitivă primit din partea publicului de acasă, subliniind că sprijinul masiv a fost motorul întregii echipe pe parcursul săptămânilor intense de concurs din Europa.

Clarificări privind mesajul piesei: „Nu îndemnăm pe nimeni la absolut nimic”

Deși piesa a cucerit rapid topurile și a strâns voturi din toate colțurile continentului, titlul și conceptul din spatele „Choke Me” au stârnit și interpretări eronate sau fanteziste în mediul online. Călin Grăjdan a apărat viziunea artistică a echipei, explicând că melodia a fost gândită ca o manifestare a curajului și a asumării muzicale, fără nicio conotație nocivă.

„În calitate de autor al piesei, pot să spun că e o piesă care a avut curaj să existe, care a avut putere, asumare. E un pic ciudat că, pe tot parcursul ăsta, piesa a fost înțeleasă și greșit de unii oameni. Vă confirm că nu am vrut să transmitem niciun fel de mesaj greșit sau periculos și nu îndemnăm pe nimeni la absolut nimic din ce s-a scris pe aici”, a ținut să precizeze compozitorul.

O creație născută din prietenie, nu din calcul matematic

Rețeta din spatele succesului de pe podiumul Eurovision nu a fost rezultatul unui algoritm comercial rece. Piesa a prins viață în studio datorită unei colaborări strânse între Alexandra Căpitănescu, Călin Grăjdan, Elvis Silitră şi Ştefan Condrea. Pentru Grăjdan, performanța de pe scenă a fost cu atât mai emoționantă cu cât a fost împărtășită cu prieteni de o viață.

Procesul de compoziție a fost unul organic și relaxat, echipa neavând ca obiectiv inițial participarea la un festival de o asemenea anvergură. Melodia s-a născut pur și simplu dintr-un impuls creativ de moment și din dorința pură de a experimenta în studio, fără presiunea unor mize sau a unor clasamente viitoare.

Muzica aparține oamenilor, nu juriilor de concurs

În viziunea echipei care a creat „Choke Me”, adevăratul succes la Eurovision nu se măsoară în fișele de arbitraj ale juriilor naționale, ci în capacitatea unui artist de a crea o legătură reală cu telespectatorii. Clasarea pe locul trei reprezintă un bonus uriaș, însă victoria autentică constă în expunerea internațională și în miile de fani pe care Alexandra Căpitănescu i-a câștigat dincolo de granițe.

Compozitorul a concluzionat că muzica trebuie să rămână un act de conexiune umană, un scop pe care reprezentanta României l-a îndeplinit magistral. Prestația ei memorabilă a demonstrat că, dincolo de notele dintr-un concurs, capacitatea de a lăsa o amprentă în istoria competiției este adevărata performanță care contează pe termen lung.