Hoț de taxiuri, reținut după o serie de spargeri în Târgoviște. A furat bani și telefoane mobile din mașini

Un bărbat în vârstă de 39 de ani din județul Dâmbovița este cercetat de polițiști pentru comiterea a 11 furturi calificate, după ce ar fi spart mai multe autoturisme folosite în regim de taxi în municipiul Târgoviște. Suspectul este acuzat că a furat bani și telefoane mobile din vehiculele parcate.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, faptele s-ar fi petrecut în perioada 4 – 10 mai, când individul ar fi acționat în mai multe zone din Târgoviște. Anchetatorii susțin că acesta spărgea geamurile laterale ale mașinilor taxi și profita de bunurile lăsate în interior.

În urma spargerilor, bărbatul ar fi reușit să sustragă cinci telefoane mobile și diferite sume de bani, prejudiciul estimat variind între 50 și 1.000 de lei pentru fiecare caz în parte.

Polițiștii au desfășurat cercetări și activități specifice pentru identificarea suspectului, iar în urma probatoriului administrat au dispus reținerea acestuia. Bărbatul urmează să fie prezentat în fața magistraților, care vor decide dacă va fi plasat sub o măsură preventivă.

Ancheta este coordonată de procurorul de caz, iar oamenii legii continuă verificările pentru a stabili întreaga activitate infracțională și dacă suspectul ar putea fi implicat și în alte furturi similare.