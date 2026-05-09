Criminalul elevei de 18 ani a fost arestat preventiv. Ce l-a împins să comită fapta, explicații halucinante

Sursă: Ebihoreanul

Principalul suspect al crimei din Bihor, Bóné József-Zsolt, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bihor, la scurt timp după ce a fost adus din nou la locul faptei și audiat de anchetatori.

Bărbatul, în vârstă de 39 de ani, a fost prezentat instanței sub escorta polițiștilor și a mascaților, iar cazul a atras atenția întregii comunități locale prin brutalitatea faptelor și istoricul violent al inculpatului.

Dus din nou la locul crimei înainte de decizia judecătorilor

Înainte de a ajunge în fața magistraților, Bóné József-Zsolt a fost dus din nou în localitatea Parhida, comuna Tămășeu, pentru reconstituirea faptelor.

Surse apropiate anchetei au precizat că suspectul fusese deja transportat la locul crimei și în seara de vineri, imediat după capturare, pentru a oferi detalii despre modul în care s-a produs tragedia. Sâmbătă dimineață, acesta a fost readus în lanul de rapiță, însoțit de polițiști și de un avocat din oficiu.

Capturat după ore de căutări cu ajutorul elicopterului

Bărbatul a fost prins vineri seară, după aproximativ șase ore de căutări intense, ascuns într-un lan de rapiță, la circa un kilometru de locul crimei.

Autoritățile l-au localizat cu ajutorul camerei cu termoviziune montate pe un elicopter al poliției, în timp ce acesta încerca să se ascundă culcat la sol.

Imediat după ce a fost încătușat, suspectul și-a recunoscut fapta în fața polițiștilor și a martorilor, declarând că a folosit un briceag și că a lovit victima în zona gâtului „de câteva ori”.

Arest preventiv pentru 30 de zile

Ajuns la Tribunalul Bihor, inculpatul a fost dus în fața instanței sub pază strictă. Judecătorii au admis propunerea procurorilor și au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

„Dispune arestarea preventivă a inculpatului Bóné József-Zsolt, pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, prevăzută de art. 188-189 alin. 1 lit. e) Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 09.05.2026 și până la data de 07.06.2026 inclusiv”, se arată în decizia instanței.

„Din gelozie” – motivul invocat de suspect

La ieșirea din instanță, Bóné József-Zsolt a făcut declarații scurte în fața jurnaliștilor , susținând că nu ar fi dorit să o ucidă pe tânăra de 18 ani.

Întrebat de ce a comis fapta, acesta a răspuns: „n-am vrut”, însă ulterior a indicat un motiv clar: „Din gelozie”.

Întrebat dacă își dorea o relație cu victima și dacă a fost refuzat, suspectul a răspuns: „Da, da”. Ulterior, a adăugat că îi pare rău pentru cele întâmplate.

Detalii din anchetă și descoperirile medicilor legiști

Potrivit informațiilor din anchetă, tânăra de 18 ani era elevă la un liceu agricol și efectua practică la o fermă de capre din Parhida, locul unde lucra și suspectul.

Bărbatul ar fi atacat-o în lanul de rapiță, iar ulterior ar fi fugit de la locul faptei.

Surse judiciare indică faptul că, în urma autopsiei efectuate vineri seară, medicii au identificat multiple leziuni, inclusiv în zona feței, gâtului și abdomenului.

Istoricul violent al inculpatului

Bóné József-Zsolt lucra la ferma unde tânăra efectua practica. Acesta are un trecut penal, fiind condamnat anterior pentru o tâlhărie urmată de omor, într-un caz în care a ucis un vârstnic pentru o sumă mică de bani.

Până la acest moment, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor nu a transmis o informare oficială completă privind ancheta, care continuă într-un dosar de o gravitate deosebită.