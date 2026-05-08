Filmul prinderii principalului suspect în uciderea fetei de 18 ani: imaginil MAI – VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Ministerul de Interne a transmite iamnmginile din m omentul prinderii principalului suspect în uciderea tinerei de 18 ani din județul Bihor. Acțiunea de amploare a durat câteva ore si s-a derulat la sol și în aer.

Într-o postare pe rețelele de socializare, ministerul de interne a transmis felicitări „ tuturor colegilor din cadrul structurilor care au acționat pentru depistarea bărbatului bănuit de comiterea infracțiunii de omor, precum și cetățenilor implicați voluntar în această operațiune”, arată MAI.

Ministrul Cătălin Predoiu subliniază mobilizarea exemplară a forțelor din teren. „Transmit aprecierea și mulțumirile mele tuturor structurilor implicate în operațiunea desfășurată astăzi”, a declarat acesta, precizând că acțiunea a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Potrivit informațiilor făcute publice de chestorul Alin Haniș, șeful Poliției Bihor, aflat la fața locului, suspectul a fost depistat de camera cu termoviziune a elicopterului folosit de autorități, în timp ce încerca să se ascundă de urmăritori în lan, culcat la nivelul solului.

„Polițiștii, jandarmii, polițiștii de frontieră, echipajele aviației și voluntarii au lucrat coordonat, folosind toate resursele disponibile”, a mai spus ministrul, care a transmis și condoleanțe familiei victimei.

Operațiunea a implicat filtre rutiere, căutări în teren, drone, câini de urmă, echipamente cu termoviziune și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. De asemenea, au fost activate mecanisme de cooperare interinstituțională și transfrontalieră.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor tragediei.