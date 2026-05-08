Laura Codruța Kövesi, sfat sfidător pentru Nicușor Dan: Îi doresc mult somn, un somn bun - VIDEO

8 mai 2026, 19:13
Actualizat: 8 mai 2026, 19:26
Laura Codruta Kovesi (foto via Context)

Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef al Parchetului European, îl sfidează pe Nicușor Dan după ce șeful statului a afirmat că au existat abuzuri în perioada în care Kövesi a condus DNA. „Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”, a spus procurorul-șef european.

„Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații”, a completat Kövesi, într-un interviu pentru context.ro. Șefa EPPO a mai vorbit și despre speculațiile potrivit cărora, după terminarea mandatului, va intra în politică sau va candida la diverse funcții.

Vezi la minutul 2:10.

