Donald Trump, surprins cu un strat gros de machiaj pe mâini. Comentarii pe măsură: „Mașina din '83 are mai puțin chit pe ea”

Sursă: realitatea.net

Noi imagini cu președintele american Donald Trump au ajuns rapid virale pe rețelele sociale, după ce utilizatorii au observat un detaliu neobișnuit legat de mâinile liderului de la Casa Albă. Apariția sa alături de prima-doamnă Melania Trump, la un eveniment dedicat mamelor militarilor organizat înainte de Ziua Mamei, a declanșat imediat valuri de comentarii online.

Internauții au remarcat că ambele mâini ale lui Trump păreau acoperite cu un strat consistent de corector aplicat neuniform. Atenția s-a concentrat mai ales asupra mâinii drepte, unde zona acoperită avea un aspect lucios și neobișnuit. În același timp, pe mâna stângă, nuanța machiajului părea complet diferită, lucru care a alimentat rapid speculațiile legate de sănătatea președintelui american în vârstă de 79 de ani.

Vânătaia care apare de luni întregi în imaginile cu Trump

Observatorii vieții politice americane spun că vânătaia vizibilă de pe mâna dreaptă a lui Trump apare de mai bine de un an în fotografii și înregistrări video surprinse la diferite evenimente publice. În ultimele luni însă, utilizatorii rețelelor sociale au început să observe că fondul de ten sau corectorul folosit pentru a acoperi semnele este aplicat din ce în ce mai evident.

Până recent, atenția era concentrată aproape exclusiv asupra mâinii drepte. Acum însă, faptul că și mâna stângă pare acoperită cu machiaj a reaprins teoriile și comentariile despre starea fizică a liderului republican.

Anterior, reprezentanții Casei Albe au transmis că urmele vizibile ar fi provocate fie de strângeri de mână foarte frecvente, fie de tratamente dermatologice obișnuite.

Glumele de pe internet au explodat imediat

După apariția imaginilor, rețelele sociale au fost inundate de reacții ironice. Mulți utilizatori au făcut glume pe seama modului în care a fost aplicat machiajul pe mâinile lui Trump, în timp ce alții au continuat să speculeze despre posibile probleme medicale.

„Mașina El Camino din '83 pe care o restaurez are mai puțin chit pe ea decât tipul ăsta”, a scris un utilizator pe X.

„Ai crede că Casa Albă poate găsi un make-up artist capabil să-i potrivească nuanța pielii”, a adăugat un altul.

Comentariile s-au răspândit rapid, iar imaginile cu mâinile lui Trump au devenit unul dintre cele mai discutate subiecte ale zilei pe platformele sociale americane.

Aparițiile publice ale președintelui, analizate la fiecare detaliu

În ultimele luni, fiecare apariție publică a lui Donald Trump a fost atent analizată în mediul online. Utilizatorii au comentat în repetate rânduri iritațiile vizibile de pe piele, vânătăile de pe mâini, dar și momentele în care liderul american a părut să se împiedice în discursuri sau să se poticnească în vorbire.

Administrația de la Washington a încercat constant să minimizeze aceste speculații. Casa Albă a explicat că semnele observate pe mâinile președintelui sunt asociate cu tratamente dermatologice și cu solicitarea fizică provocată de numeroasele contacte publice și strângeri de mână.

Cu toate acestea, fiecare nouă imagine apărută în spațiul public continuă să genereze reacții și discuții aprinse.

Trump susține că investigațiile medicale au avut rezultate excelente

Donald Trump a afirmat anterior că a efectuat un RMN în toamnă, iar rezultatele au fost, potrivit declarațiilor sale, „perfecte”. De asemenea, medicul său a transmis că președintele american se află într-o „stare generală excelentă”.

Chiar și așa, perioadele în care Trump a lipsit temporar din spațiul public au provocat constant apariția unor zvonuri și teorii conspiraționiste pe internet.

Un episod intens comentat a avut loc în septembrie, când absența sa de câteva zile a dus la apariția unor teorii extreme potrivit cărora fostul lider american ar fi murit. Ulterior, Trump a ironizat public respectivele afirmații și comentariile apărute online.