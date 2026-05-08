Trafic blocat pe Șoseaua Berceni, în zona stației de metrou „Dimitrie Leonida”. O conductă de gaze ar fi fost avariată

Circulația este restricționată pe Șoseaua Berceni, în zona stației de metrou Dimitrie Leonida, din cauza unui miros foarte puternic de gaz metan. În zonă a fost instituit un perimetru de siguranță, iar traficul este complet oprit între intersecția cu Bulevardul Metalurgiei și stația de metrou.

"Traficul rutier este restricționat total pe Șos. Berceni, pe tronsonul cuprins între Bd. Metalurgiei și str. Popești Vest , fiind instituit un perimetru de siguranță pentru intervenția echipajelor specializate.

Polițiștii rutieri se află în teren pentru fluidizarea traficului și devierea circulației către rute ocolitoare.

Recomandăm conducătorilor auto să evite zona, să respecte indicațiile polițiștilor și să manifeste prudență sporită în trafic", a transmis Poliția Rutieră București.

Situația este monitorizată permanent, iar restricțiile vor fi menținute până la înlăturarea oricărui pericol.

Potrivit martorilor, se pare că un utilaj a lovit o conductă de gaze, iar echipe Distrigaz și pompieri lucrează pentru oprirea scurgerii și securizarea conductei.

Incidentul vine la doar două săptămâni după un eveniment asemănător petrecut în zona lucrărilor de la magistrala A6 Grivița – 1 Mai , unde o avarie provocată tot de un utilaj a paralizat circulația trenurilor de metrou și traficul de suprafață.