Însoțitoare de zbor, suspectă de hantavirus. Soțul ei a murit după ce s-a infectat

O însoțitoare de zbor suspectă de hantavirus a fost internată de urgență după ce a intrat în contact cu soțul ei care ulterior a murit din cauza virusului. Între timp, ies la iveală noi detalii în cazul focarului de hantavirus de pe nava de croazieră care naviga în Atlantic. Organizația Mondială a Sănătății spune că focarul de pe vas nu va provoca o epidemie. Până acum, trei oameni au murit și mai mulți pasageri s-au îmbolnăvit. Pasagerii sau membrii echipajului rămași la bordul navei nu prezintă deocamdată simptome. Perioada de incubație este, însă, de 6 săptămâni, așa că specialiștii avertizează că numărul celor infectați ar putea crește.

ulpina virusului care s-a răspândit printre pasagerii vasului de croazieră Hondius este cunoscută pentru faptul că se poate transmite de la o persoană la alta. Motivul contaminării, spun specialiștii, ar putea fi contactul cu rozătoare. Autoritățile sanitare au trimis experți în teren pentru a căuta și captura animalele.

"Opt cazuri au fost raportate, dintre care trei oameni au murit. Primul caz a fost al unui bărbat care a manifestat simptomele și a murit pe vas pe 11 aprilie. Nu s-au luat probe și din cauza faptului că simptomele erau similare cu ale altor boli, nu a fost nicio suspiciune de hantavirus. Soția bărbatului a murit a doua zi. S-au luat probe care au confirmat prezența virusului. A treia persoană moartă este o femeie care a fost infectată pe vapor pe 28 aprilie și a murit pe 2 mai", a transmis Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

"Dacă respectăm măsurile de sănătate publică și punem în practică lecțiile învățate din experiența Argentinei, care sunt acum împărtășite de toate țările, și dacă luăm măsurile necesare în ceea ce privește urmărirea contactelor și izolarea, putem rupe acest lanț de transmitere, iar epidemia nu va ajunge să ia proporții mari", a declarat Dr. Abdirahman Mahamud, director pentru alertă.

Perioada dintre momentul infectării și apariția simptomelor poate fi lungă, lucru care complică ancheta epidemiologică.

Între timp o însoțitoare de zbor este internată în spital unde i se fac teste după ce a prezentat simptome de hantavirus. Femeia a intrat în contact cu soțul ei, care a murit după ce a fost confirmat cu hantavirus.