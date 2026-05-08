Peste 100 de percheziții la vămile din nordul țării. Zeci de polițiști de frontieră și vameși, vizați într-un dosar de contrabandă

Percheziții de amploare în mai multe puncte de trecere a frontierei de pe granița de nord a României. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava au descins într-un dosar de contrabandă și corupție în care ar fi implicați polițiști de frontieră, angajați vamali, cetățeni români și ucraineni.

Din primele informații, oamenii legii desfășoară peste 100 de percheziții, atât la sediile unor instituții, cât și la domiciliile mai multor suspecți, cetățeni români și ucraineni, bănuiți că ar fi dezvoltat rețele de contrabandă, cu sprijinul unor angajați din sistem.

În dosar ar fi implicați peste 20 de polițiști de frontieră și peste 10 lucrători vamali care își desfășurau activitatea în punctele vizate, spun surse din anchetă.

Acțiunea este derulată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu lucrători ai Poliției de Frontieră, cu sprijinul jandarmilor.

Aceștia urmăresc documentarea unor fapte de contrabandă cu bunuri provenite din spațiul extracomunitar, dar și posibile acte de corupție.