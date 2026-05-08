Regulă nouă RAR: Declarația de conformitate pentru geamuri, obligatorie. Ce amenzi riscă șoferii în 2026?

Foliile auto fumurii reprezintă soluția ideală pentru șoferii care caută protecție solară, intimitate și un design modern. Totuși, montarea de geamuri fumurii implică respectarea unor reguli stricte impuse de RAR.

Reglementările privind aplicarea foliilor auto în România sunt extrem de stricte, legislația rutieră stabilind clar condițiile în care suprafețele vitrate ale unui vehicul pot fi modificate. Ignorarea acestor norme nu atrage doar amenzi consistente, ci poate duce chiar și la reținerea certificatului de înmatriculare, motiv pentru care șoferii trebuie să cunoască exact procedura legală de dotare a mașinii cu geamuri fumurii.

Condițiile montajului legal și rolul Registrului Auto Român

În anul 2026, posesorii de autovehicule nu mai sunt obligați să efectueze o omologare individuală la Registrul Auto Român , cu condiția ca foliile să fie aplicate într-un atelier autorizat de către instituție. Un service certificat are responsabilitatea de a garanta că lucrarea respectă normele tehnice, eliminând astfel necesitatea unei vizite suplimentare la RAR pentru verificări speciale. Totuși, această facilitate depinde exclusiv de documentația eliberată la finalul montajului.

Atelierul autorizat trebuie să îi ofere șoferului o declarație de conformitate, un document esențial care cuprinde datele tehnice ale foliei, detaliile autoturismului și gradul de transparență rezultat. Mai mult, fiecare geam tratat trebuie să poarte o etichetă specială de identificare care să includă numărul autorizației firmei de montaj. În absența acestor elemente de identificare, șoferul poate fi sancționat în cadrul oricărui control rutier, indiferent de calitatea aparentă a lucrării.

Verificarea geamurilor fumurii la achiziția unei mașini second-hand

O atenție deosebită este necesară în cazul achiziționării unor vehicule care au deja geamuri fumurii sau heliomate. Noii proprietari trebuie să verifice existența actelor de proveniență și conformitate, deoarece mulți află abia la intersecția cu filtrele poliției că modificările efectuate de fostul posesor nu sunt legale. Dacă mașina nu deține documentele justificative sau etichetele corespunzătoare pe geamuri, aceasta este considerată neconformă din punct de vedere tehnic, generând riscuri administrative imediate pentru cumpărător.

Restricții privind vizibilitatea și zonele interzise

Siguranța rutieră impune limite severe în ceea ce privește zonele pe care pot fi aplicate tratamente de opacizare. Parbrizul este complet exclus de la aplicarea oricărui tip de folie din material plastic, indiferent de gradul de transparență, fiind considerat elementul critic pentru vizibilitatea conducătorului auto. Aceeași interdicție se aplică și geamurilor laterale din față, autoritățile motivând că agenții de poliție trebuie să aibă vizibilitate clară în interior pentru a verifica purtarea centurii de siguranță sau pentru identificarea pasagerilor.

Utilizarea foliilor fumurii este permisă exclusiv pe geamurile laterale din spate și pe lunetă, însă și aici există praguri tehnice. Transparența ansamblului format din geam și folie nu trebuie să scadă sub pragul de 30%, pentru a nu afecta capacitatea șoferului de a monitoriza traficul, în special pe timp de noapte sau în condiții meteorologice nefavorabile. În acest sens, unitățile autorizate utilizează aparatură specializată pentru a măsura transmitanța luminii și pentru a se asigura că valorile finale rămân în limitele legale.

Sancțiuni financiare și administrative în 2026

Nerespectarea regulilor privind transparența geamurilor este încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni, conform legislației în vigoare. Având în vedere că valoarea punctului de amendă a crescut la 202,5 lei, sancțiunile pot depăși pragul de 4.000 de lei. Mai mult, începând cu luna iulie a anului 2026, o nouă actualizare a punctului de amendă la 216,25 lei va ridica amenda maximă la aproximativ 4.325 de lei. Dincolo de componenta financiară, măsura complementară de reținere a certificatului de înmatriculare obligă proprietarul să îndepărteze foliile neconforme și să supună mașina unei noi inspecții pentru a putea recupera documentele vehiculului.

Beneficiile practice ale utilizării foliilor omologate

Deși mulți aleg acest upgrade din rațiuni estetice, foliile auto oferă avantaje funcționale clare care justifică investiția într-un montaj autorizat. Acestea contribuie semnificativ la reducerea temperaturii în habitaclu pe parcursul verii și oferă o protecție eficientă împotriva radiațiilor UV, protejând astfel materialele din interiorul mașinii. Intimitatea sporită și confortul termic rămân principalele motive pentru care șoferii români optează pentru această soluție, cu condiția ca toate criteriile de siguranță și legalitate să fie îndeplinite riguros.