Vremea în București: Schimbare radicală de temperatură în weekend. Vin ploile în Capitală!

Bucureștenii vor avea parte de un weekend cu oscilații termice semnificative. După o zi de vineri deosebit de caldă, meteorologii anunță o răcire a vremii începând de sâmbătă, însoțită de averse și descărcări electrice. Iată prognoza detaliată pentru intervalul 8 - 10 mai 2026.

Vineri, 8 mai: Temperaturi de vară, dar cu furtuni spre seară

Prima parte a intervalului aduce o vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Termometrele vor indica valori maxime cuprinse între 25 și 27 de grade Celsius , oferind o atmosferă veritabilă de vară pe parcursul zilei, conform atenționării de la Administrația Națională de Meteorologie .

Totuși, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența spre seară și pe parcursul nopții. Cerul se va înnora treptat, fiind așteptate:

Averse și posibile descărcări electrice;

Intensificări de scurtă durată ale vântului;

Temperaturi minime între 12 și 14 grade Celsius.

Sâmbătă, 9 mai: Vremea se răcește în Capitală

Începând de sâmbătă dimineața, procesul de răcire devine evident. Bucureștiul va trece printr-o scădere a valorilor termice, temperatura maximă oprindu-se în jurul valorii de 22 de grade Celsius .

Cerul va rămâne parțial noros, iar temporar vor mai apărea ploi sub formă de aversă, însoțite izolat de fenomene electrice. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără rafale care să pună probleme deosebite.

Noaptea de sâmbătă spre duminică și tendințe pentru 10 mai

Intervalul de prognoză se încheie duminică, 10 mai, la ora 10:00. Pe parcursul nopții de sâmbătă, minimele vor coborî până la 11...13 grade Celsius , menținând tendința de răcorire a vremii.

Notă importantă: Deși sunt anunțate ploi și descărcări electrice, Administrația Națională de Meteorologie precizează că, în acest interval, municipiul București nu se va afla sub incidența unor mesaje de informare sau atenționare meteorologică (coduri galbene sau portocalii) .

Rezumatul prognozei pe zile