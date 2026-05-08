Scandal în Pitești: învățătoare agresată de tatăl unui elev după ce i-a luat copilul într-o excursie școlară

Sursă: Realitatea.net

O învățătoare ar fi fost agresată de tatăl unuia dintre elevii săi chiar într-un local din oraș. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost reținut de polițiști și este cercetat pentru lovire sau alte violențe.

De la ce a pornit conflictul?

Potrivit informațiilor din anchetă, conflictul dintre cei doi ar fi pornit de la o excursie școlară la care copilul bărbatului ar fi participat cu acordul mamei, fostă soție a agresorului. Tatăl minorului ar fi fost deranjat că nu a fost consultat înainte de plecarea băiatului, iar tensiunile dintre acesta și cadrul didactic ar fi continuat o perioadă mai lungă.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 26 aprilie 2026, în jurul orei 02:00, când cei doi s-au întâlnit întâmplător într-un pub din municipiu. Discuția ar fi degenerat rapid într-un conflict verbal, iar la un moment dat bărbatul și-ar fi pierdut controlul și ar fi lovit-o pe învățătoare în zona feței.

După agresiune, femeia a solicitat intervenția poliției, iar cazul a intrat imediat în atenția autorităților. În urma administrării probelor și a audierilor, oamenii legii au decis reținerea agresorului pentru 24 de ore.

Anchetatorii susțin că bărbatul urmează să fie prezentat procurorilor cu propunerea unei măsuri preventive. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs incidentul.