Incendiu violent în județul Suceava. Două adăposturi de animale au luat foc -VIDEO

Un incendiu violent a izbucnit joi seară, la un adăpost de animale din localitatea Frătăuții Vechi, județul Suceava. În scurt timp, flăcările au ajuns la un al doilea centru pentru îngrijirea animalelor, ambele construcții fiind mistuite de flăcările uriașe.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi și Gălănești.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, pentru localizarea și lichidarea incendiului au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau generalizat la două adăposturi de animale, existând pericol de propagare la alte două construcții similare din imediata apropiere.

Flăcările au mistuit cele două constucții, iar 15 porci au pierit în incendiu. La rândul său, proprietarul a suferit arsuri pe mâini și gât.

În acest caz a fost deschisă o anchetă, iar oamenii legii încearcă să afle de la ce a pornit incendiu.