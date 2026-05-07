Hantavirusul în România: Autoritățile dau asigurări că nu există motive de alarmă

Sursă: Realitatea.net

Ministrul interimar al Sănătății a declarat că, cel puțin pe moment, România nu se află în pericol din cauza celor câteva cazuri de hantavirus înregistrate pe mapamond.

În contextul îngrijorărilor internaționale provocate de un focar de hantavirus depistat la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a transmis un mesaj de calm populației din România. Oficialul a precizat că, pe baza rapoartelor furnizate de experții Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), situația epidemiologică de pe teritoriul național este sub control, iar elementele tehnice de specialitate nu indică un pericol iminent.

Focarul de pe nava MV Hondius și riscul pentru Europa

Alerta sanitară globală a fost declanșată după raportarea unor decese și cazuri critice pe nava MV Hondius, unde pasagerii au intrat în contact cu o tulpină agresivă a virusului, cel mai probabil în timpul unei escale în America de Sud. Deși situația de pe nava aflată în largul coastelor africane este monitorizată de Organizația Mondială a Sănătății, specialiștii români subliniază că riscul pentru populația generală din Europa rămâne foarte scăzut. Această evaluare se bazează pe faptul că hantavirusurile se transmit, de regulă, de la rozătoare la om și doar în cazuri extrem de rare între persoane, iar la bordul navei au fost deja implementate protocoale stricte de izolare.

Statistica infecțiilor cu hantavirus pe teritoriul național

În ceea ce privește prezența acestui virus în România, Institutul Național de Sănătate Publică a oferit date concrete pentru a pune în perspectivă riscul real. Astfel, în intervalul 2023 – 2026, au fost înregistrate în total 15 cazuri de infecție pe teritoriul țării noastre. Dintre acestea, 4 au fost raportate în 2023, 3 în 2024, iar numărul a crescut ușor la 7 cazuri în cursul anului 2025. Pentru anul 2026, până în prezent, a fost confirmat un singur caz de infectare, ceea ce confirmă caracterul sporadic și izolat al bolii în regiune.

Monitorizarea regională și măsuri de prevenție

Sistemul național de supraveghere a bolilor transmisibile menține o atenție sporită asupra infecției cu hantavirus, în special în opt județe considerate mai vulnerabile din punct de vedere istoric: Bacău, Botoșani, Iași, Vaslui, Vrancea, Suceava, Neamț și Galați. Supravegherea se bazează pe o metodologie clară, unde un caz suspect este definit prin febră acută însoțită de afectare renală sau manifestări hemoragice. Specialiștii reamintesc faptul că cea mai eficientă metodă de protecție rămâne evitarea sau minimizarea contactului cu rozătoarele și cu excrețiile acestora, care reprezintă principala sursă de contaminare pentru om.

Tot ce trebuie să știi despre hantavirus: transmitere, simptome și riscuri pentru sănătate

Hantavirusul face parte dintr-o familie extinsă de virusuri cu distribuție globală, fiind recunoscut pentru capacitatea sa de a declanșa afecțiuni respiratorii sau renale severe. Aceste microorganisme sunt strâns legate de ecosistemele populate de rozătoare, precum șoarecii și șobolanii, care servesc drept vectori naturali. Fiecare tulpină de hantavirus este, de regulă, specifică unei anumite specii de rozătoare și unei regiuni geografice precise, menținând un echilibru biologic în mediul natural până în momentul contactului cu specia umană.

Modul de transmitere și riscul de contagiune în comunitate

În ciuda temerilor legate de posibile epidemii, medicul infecționist Adrian Marinescu subliniază că hantavirusul nu reprezintă, în prezent, o amenințare majoră la nivel comunitar în România, deoarece nu se transmite de la om la om. Infecția este una de natură accidentală, apărând sporadic atunci când oamenii intră în contact cu resturile biologice ale rozătoarelor infectate. Cel mai frecvent, virusul pătrunde în organism prin inhalarea aerosolilor — particule minuscule de praf contaminate cu urină, fecale sau salivă de rozătoare — mai ales în spații închise, cum ar fi magaziile, podurile sau beciurile slab ventilate. Deși majoritatea cazurilor sunt ușoare, expunerea prelungită și contactul direct pot duce la forme clinice grave.

Manifestările clinice: de la sindromul pulmonar la cel renal

Evoluția bolii depinde în mare măsură de tulpina virusului, afecțiunile fiind împărțite în două categorii majore. Sindromul pulmonar cu hantavirus (HPS) debutează, după o perioadă de incubație de până la opt săptămâni, cu o stare de oboseală accentuată, febră și dureri musculare intense la nivelul spatelui și picioarelor. Dacă boala progresează, apare faza respiratorie critică, marcată de tuse și acumulare de lichid în plămâni, ceea ce îngreunează sever respirația.

Pe de altă parte, Febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS) afectează în principal funcția rinichilor. Debutul este de obicei brusc, pacienții prezentând dureri lombare și abdominale acute, vedere încețoșată și, uneori, erupții cutanate. În formele sale cele mai agresive, acest sindrom poate duce la scăderea drastică a tensiunii arteriale și la insuficiență renală acută, necesitând intervenții medicale complexe.

Dificultățile de diagnostic și importanța contextului epidemiologic

Identificarea infecției cu hantavirus reprezintă o provocare pentru medici din cauza simptomatologiei inițiale care mimează adesea o gripă comună sau alte boli virale. Caracterul nespecific al manifestărilor face ca discuția sinceră între pacient și medic să fie vitală; menționarea oricărui contact recent cu rozătoare sau a activităților de curățenie în spații infestate poate schimba complet cursul investigațiilor. Deoarece simptomele pot apărea chiar și la două luni după expunere, memoria contextului epidemiologic devine instrumentul principal pentru stabilirea unui diagnostic corect și evitarea complicațiilor.

Opțiuni de tratament și importanța asistenței medicale prompte

Până în prezent, lumea medicală nu dispune de un vaccin aprobat la scară largă sau de un tratament antiviral specific împotriva hantavirusului, motiv pentru care managementul cazurilor se bazează pe terapia de susținere. În formele pulmonare severe, asistența medicală poate include ventilația mecanică pentru a asigura oxigenarea sângelui, în timp ce pentru pacienții cu afectare renală gravă poate fi necesară dializa pentru a suplini funcția rinichilor compromiși. Deși opțiunile sunt limitate, monitorizarea atentă într-un cadru spitalicesc și intervenția timpurie cresc considerabil șansele de recuperare completă, transformând prevenția și igiena riguroasă în cele mai eficiente arme împotriva acestui virus.