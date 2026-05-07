Greu de dat afară de la Guvern. Dragoș Pîslaru îl vrea pe Bolojan din nou premier

Nici bine nu s-a răcit scaunul prim-ministrului proaspăt demis, că foștii colegi îl vor din nou pe Ilie Bolojan instalat în funcția de șef la Palatul Victoria.

Planul PNL-USR pentru menținerea lui Bolojan la Palatul Victoria

În plină criză politică, Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, lansează un scenariu care ar putea reseta jocurile de putere de la București: menținerea lui Ilie Bolojan în funcția de premier, indiferent de încercările PSD de a forma o majoritate. Pîslaru susține că, din punct de vedere constituțional, Bolojan poate rămâne la conducerea Guvernului pentru a garanta continuarea reformelor administrative.

Ilie Bolojan, „soluția de avarie” în fața eșecului PSD

Deși Sorin Grindeanu a primit mandatul de a forma un nou Cabinet, tabăra PNL-USR mizează pe o strategie de uzură. Dragoș Pîslaru consideră „evidentă” nevoia ca Bolojan să conducă în continuare țara, catalogând acest scenariu nu doar ca fiind fezabil, ci și singurul capabil să mențină România pe linia modernizării.

„Dacă i se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi dorim succes. Dacă nu întrunește majoritatea, atunci domnul Bolojan este în continuare cea mai bună soluție pentru România”, a declarat Pîslaru, sugerând că opoziția se pregătește deja pentru momentul în care negocierile PSD vor eșua în Parlament.

Critici dure la adresa lui Grindeanu: „A dat țara peste cap”

Tonul ministrului interimar devine extrem de critic la adresa liderului social-democrat, lăsând să se înțeleagă că o eventuală guvernare PSD ar fi bazată pe o „înțelepciune” care a dăunat deja stabilității naționale. Pîslaru evită un răspuns tranșant privind susținerea unui guvern minoritar PNL-USR, însă subliniază că prioritatea rămâne modelul de reformă impus de Bolojan, în contrast cu acțiunile politice ale partenerilor de dialog din Parlament.

Poate rămâne Bolojan premier?

Declarațiile lui Pîslaru readuc în discuție interpretările Constituției în perioade de instabilitate. Strategia este clară: transformarea lui Ilie Bolojan într-un „premier perpetuu” prin imposibilitatea formării unei alte majorități. În timp ce PSD încearcă să coaguleze o susținere parlamentară, aliații actualului premier interimar mizează pe imaginea de „reformator” a acestuia pentru a forța rămânerea la putere, în ciuda criticilor privind modul în care au fost distribuite fondurile naționale către fieful din Bihor.