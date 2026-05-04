Avertisment de la BCE: zona euro riscă recesiunea dacă escaladează conflictul din Orientul Mijlociu

Îngrijorările legate de o posibilă recesiune în zona euro devin tot mai serioase, în contextul prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu. Un oficial al Băncii Centrale Europene atrage atenția că aceste temeri nu sunt deloc exagerate, mai ales pe fondul presiunilor tot mai mari asupra economiei.

Yannis Stournaras, membru în conducerea Banca Centrală Europeană, spune că economia zonei euro încă rezistă, însă ritmul de creștere a încetinit vizibil. Creșterea prețurilor la energie și incertitudinea ridicată afectează direct atât inflația, cât și activitatea economică, mai ales în condițiile în care Europa depinde în mare măsură de importurile energetice.

Potrivit acestuia, situația actuală este chiar mai complicată decât în 2022. Diferența este că presiunile inflaționiste apar acum într-un moment în care economia este deja slăbită, condițiile de finanțare sunt mai dure, iar spațiul fiscal este limitat.

Riscuri pe termen mediu și incertitudine ridicată

Deși până acum scumpirea energiei nu s-a reflectat puternic în inflație, riscurile rămân ridicate pentru perioada următoare. Problemele ar putea apărea mai ales dacă infrastructura energetică va fi afectată sau dacă incertitudinea va duce la reducerea investițiilor.

Oficialul BCE subliniază că reacția instituției va depinde de cât de puternic și de cât timp se va resimți acest șoc. Dacă efectele vor fi temporare, nu va fi nevoie de schimbări majore. În schimb, dacă inflația se va îndepărta semnificativ și pe termen lung de ținta stabilită, banca centrală ar putea interveni mai ferm pentru a limita impactul asupra economiei.