Pensionarii îl critică pe Ilie Bolojan după ce a înghețat pensiile și a majorat taxele și impozitele | VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Valul de nemulțumire în rândul pensionarilor a atins cote alarmante, aceștia lansând critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan după deciziile recente de a îngheța pensiile și de a majora taxele și impozitele. Oamenii aflați la vârsta a treia se simt abandonați de actuala guvernare, reclamând faptul că politicile fiscale de la Palatul Victoria le-au spulberat bruma de siguranță financiară.

Mărturiile celor afectați sunt sfâșietoare, mulți pensionari ajungând în situația dramatică de a nu-și mai putea asigura traiul de zi cu zi. O bunică povestește cu deznădejde că scumpirile în lanț declanșate în mandatul lui Bolojan au lăsat-o fără bani de mâncare, fiind nevoită să aleagă între plata utilităților și alimentele de bază. Pentru acești oameni, cifrele din analizele guvernamentale se traduc în farfurii goale și o luptă zilnică pentru supraviețuire, într-o țară în care promisiunile de stabilitate au fost înlocuite de povara unor taxe tot mai greu de suportat.