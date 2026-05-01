Român aflat pe lista „Most Wanted”, prins în Italia. Are o condamnare la peste 19 ani de închisoare

Un bărbat de 68 de ani din comuna Rediu, județul Iași, dat în urmărire internațională și inclus în categoria „Most Wanted”, a fost depistat și arestat în Italia. Acesta fusese condamnat la 19 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală.

„În cursul zilei de 30 aprilie 2026, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul Urmăriri, în cooperare cu autorităţile italiene, a fost depistat şi arestat pe teritoriul Italiei, un bărbat, de 68 de ani, din comuna Rediu, judeul Iaşi, care era dat în urmărire internaţională (categoria Most Wanted). Pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat de instanţa de judecată la o pedeapsă de 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală”, a transmis Poliţia Română.

Bărbatul se află în custodia autorităților italiene, urmând ca România să declanșeze procedurile legale pentru predarea acestuia.

Potrivit Poliției Române, activitățile de localizare și capturare au beneficiat de sprijinul unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, iar cooperarea internațională a fost realizată prin implicarea Biroului Atașatului de Afaceri Interne din Italia și a Biroului Sirene România.