„Cu siguranță că este o tragere de timp. Ca de obicei, domnul președinte temporizează. Are la dispoziție vreo 15 zile. Interesant de spus pentru cei din PSD, mai ales pentru votanții lor, este că, deși formal și-au dat demisia cei șase miniștri din Guvern, din punct de vedere juridic, până nu se ia act de această demisie, ei încă sunt responsabili, chiar dacă nu vor mai fi probabil prezenți la birou.

Calea pe care au ales-o cei de la PSD este una complet aminte greșită și nu face nimic altceva decât să continue baletul stupid pe care l-am văzut până acuma de vreo trei luni de zile, care a făcut, printre altele, ca situația oricum gravă a țării să fie și mai gravă, pentru că s-a introdus o tensiune politică incredibilă într-o coaliție de patru partide care ar fi trebuit să meargă strună.

Se duc la Curtea Constituțională pentru a se constata un interimat. Este o mare greșeală și, pe de altă parte, este o lipsă de bărbăție, pentru că pentru toată lumea, inclusiv pentru Bolojan, este foarte bine, este extrem de important pentru toată lumea să se verifice din punct de vedere democratic dacă Bolojan mai are sau nu susținere. Și acest lucru se poate întâmpla doar prin intermediul unei moțiuni de cenzură”, a declarat Gheorghe Piperea.