Tensiunile dintre Spania și Statele Unite au atins un punct critic, după ce informații scurse din interiorul Pentagonului au sugerat posibilitatea suspendării Madridului din Alianța Nord-Atlantică. Prezent la summitul liderilor Uniunii Europene din Cipru, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a încercat să tempereze situația, respingând speculațiile apărute în presă. Șeful executivului spaniol a subliniat că guvernul său nu își fundamentează deciziile pe baza unor e-mailuri interne scurse, ci pe documente oficiale și poziții asumate clar de către Statele Unite.

Diplomația spaniolă între alianță și dreptul internațional

În fața jurnaliștilor, Pedro Sánchez a reafirmat angajamentul Spaniei față de partenerii săi, însă a pus o condiție fermă: cooperarea trebuie să se desfășoare strict în cadrul dreptului internațional. Această nuanță vine într-un moment de maximă presiune, în condițiile în care Madridul s-a poziționat ca unul dintre cei mai vocali critici ai operațiunilor militare conduse de Washington și Israel împotriva Iranului, începute la finele lunii februarie. Refuzul Spaniei de a valida această campanie militară a creat o falie vizibilă în unitatea aliaților occidentali, transformând guvernul Sánchez într-o țintă a nemulțumirilor de la Casa Albă.

Mânia lui Donald Trump și miza bazelor din Andaluzia

Poziția pacifistă a Spaniei l-a înfuriat profund pe președintele american Donald Trump, care a escaladat retorica împotriva aliatului european. Conflictul a căpătat dimensiuni strategice după ce Madridul a interzis utilizarea bazelor militare din Andaluzia pentru lansarea atacurilor aeriene americane. Reacția Washingtonului a fost una de forță, președintele Trump mergând până la amenințarea cu încetarea totală a schimburilor comerciale dintre cele două țări. Această barieră logistică impusă de Spania îngreunează semnificativ operațiunile americane în regiune, forțând Pentagonul să caute alternative costisitoare în alte puncte ale Mediteranei.

Presiunea financiară și noul prag de 5% din PIB pentru apărare

Dincolo de neînțelegerile privind teatrele de operațiuni, Spania se află sub presiune și din cauza noilor standarde de finanțare impuse în cadrul NATO. Donald Trump a criticat repetat guvernul spaniol pentru nerespectarea noului obiectiv de cheltuieli militare, care a fost ridicat de Washington la 5% din Produsul Intern Brut. Pentru Spania, atingerea acestui prag reprezintă o provocare economică majoră, însă pentru administrația americană, refuzul Madridului de a investi masiv în apărare este privit ca o lipsă de solidaritate într-un context geopolitic exploziv, marcat de distrugeri masive ale infrastructurii civile din Orientul Mijlociu.