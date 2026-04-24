Inspirat din rețetele cunoscutei Anna Olson, acest desert reușește să transforme ingrediente simple într-un preparat elegant, potrivit atât pentru mesele în familie, cât și pentru ocazii speciale.

Ingrediente pentru cheesecake cu afine

Pentru blat:

biscuiți digestivi sau graham zdrobiți

unt topit

puțin zahăr

Pentru cremă:

cremă de brânză (cream cheese)

zahăr

ouă

extract de vanilie

coajă și suc de lămâie

Pentru topping:

afine proaspete

zahăr

puțin suc de lămâie

amidon pentru îngroșare

Combinația de ingrediente este tipică deserturilor create de Anna Olson, unde echilibrul dintre dulce și acid este esențial.

Rețeta pas cu pas

Primul pas este pregătirea blatului. Biscuiții zdrobiți se amestecă cu unt topit și se presează într-o tavă, formând o bază compactă. Aceasta se coace ușor sau se răcește, în funcție de variantă.

Crema de brânză se mixează până devine fină și aerată, apoi se adaugă zahărul, ouăle și aromele. Compoziția rezultată se toarnă peste blat și se coace până se încheagă, dar rămâne cremoasă în interior.

Separat, afinele se gătesc cu zahăr și lămâie până devin un sos gros și aromat. Acesta se adaugă peste cheesecake sau se amestecă ușor pentru un efect marmorat.

După coacere, desertul trebuie lăsat la răcit și apoi refrigerat câteva ore pentru a obține textura perfectă.

De ce sunt atât de apreciate aceste prăjituri

Cheesecake-ul este preferat deoarece se porționează mult mai ușor decât varianta clasică și este mai practic la servire decât orice alt desert, mai ales când vrei ceva rapid, aspectuos și simplu de împărțit.

În plus, combinația de cremă fină și fructe oferă un gust echilibrat, fără să fie excesiv de dulce. Afinele adaugă prospețime și un plus de savoare, transformând desertul într-unul elegant, dar accesibil, potrivit sursei.