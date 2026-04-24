Organizarea unei nunți în România a devenit, în 2026, un efort financiar considerabil, chiar și pentru cuplurile care nu urmăresc un eveniment extravagant, conform Ziarul de Iași.

Cea mai mare parte a bugetului este "înghițită" de restaurant. Meniurile pornesc, în general, de la 500–700 de lei per persoană, ceea ce înseamnă că doar masa invitaților ajunge la aproximativ 90.000 de lei, adică în jur de 18.000 de euro. La această sumă se adaugă barul open, devenit aproape obligatoriu, care costă în jur de 60 de lei per persoană, adică încă 1.800 de euro pentru 150 de invitați.

Serviciile artistice și media reprezintă un alt capitol important. Fotografia și videografia se situează între 2.000 și 4.000 de euro, în funcție de echipă și pachet. Muzica este însă segmentul unde creșterile sunt cele mai vizibile: dacă un DJ costă între 1.500 și 2.000 de euro, o formație cunoscută poate depăși cu ușurință 10.000 de euro, în timp ce un pachet mediu se încadrează între 4.000 și 5.000 de euro.

Ținutele mirilor și serviciile de beauty adaugă alte câteva mii de euro la buget. O rochie de mireasă și un costum de mire ajung împreună la aproximativ 2.000 de euro, iar machiajul, coafura și manichiura depășesc 1.500 de lei. Verighetele, influențate de prețul ridicat al aurului, costă frecvent peste 7.000 de lei, adică aproximativ 1.400 de euro. La acestea se adaugă taxele bisericești, situate între 500 și 1.000 de lei.

Decorul floral, invitațiile și alte cheltuieli conexe – precum rochiile domnișoarelor de onoare, mărturiile sau accesoriile organizatorice – ridică nota de plată cu încă cel puțin 3.000 de lei. Iar dacă mirii aleg opțiuni moderne precum candy bar, pasta bar, cabină foto, artificii sau limuzină, bugetul poate crește cu câteva mii de euro suplimentare.

În paralel cu scumpirile, a crescut și valoarea darului oferit de invitați. În 2026, acesta variază între 1.800 și 2.500 de lei per cuplu, în funcție de restaurant și de relația cu mirii, iar rudele apropiate oferă, de regulă, sume mai mari.

Nunta rămâne, practic, unul dintre cele mai costisitoare evenimente din viața unui cuplu, iar inflația, alături de ridicarea standardelor din industrie, continuă să împingă bugetele tot mai sus.