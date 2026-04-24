"Dezvoltarea României prin intermediul proiectelor cu finanţare europeană reprezintă o oportunitate deosebită pentru toate comunităţile locale, în special în actualul climat financiar. Ministerul Dezvoltării are o rată de absorbţie de 77% pe cele patru componente ale Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pe care le coordonează, în ultimele două săptămâni am crescut cu 4% această cifră, şi avem, până la finalul verii, o şansă bună la o absorbţie de aproape 100%", a anunţat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Potrivit acestuia, prin componenta C5 – Valul renovării, absorbţia este de 79% şi s-au decontat lucrări în valoare de peste 8,8 miliarde de lei.

Pentru proiectele din componenta C 10 – Fondul local, s-au efectuat plăţi de aproape 7,4 miliarde de lei, rata de absorbţie fiind de 77%. De asemenea, rata de absorbţie pentru construirea unor creşe moderne şi prietenoase cu mediul (componenta C15 – Educaţie) este de 72%, cu lucrări decontate de peste 1 miliard de lei, în timp ce, pentru realizarea traseelor cicloturistice (prin componenta C11 – Turism şi cultură), s-au făcut plăţi de 115,7 milioane de lei, absobţia fiind de 81%.

"Este important ca autorităţile locale, beneficiare ale acestor proiecte, să întreprindă toate eforturile pentru a finaliza obiectivele de investiţii, să încarce în platforma digitală, cât mai repede, toate documentele tehnice necesare finalizării investiţiilor, prin procedura simplificată, astfel încât să utilizăm eficient toate fondurile disponibile din PNRR pentru dezvoltarea localităţilor", a reiterat ministrul Cseke Attila.

La începutul acestei luni, Ministerul Dezvoltării a prelungit termenul limită pentru implementarea şi finalizarea decontării investiţiilor finanţate de minister, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), de la 30 iunie la 31 iulie 2026.

Această decizie influenţează peste 5.300 de contracte finanţate de Ministerul Dezvoltării, pe componentele C5, C10, C11 şi C15 ale Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar fondurile europene sunt utilizate pentru construirea unor creşe moderne şi prietenoase cu mediul, pentru reabilitarea termică şi consolidarea seismică a blocurilor de locuinţe, a spitalelor, şcolilor şi a altor clădiri publice, precum şi pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi şi prietenoase cu mediul din localităţile din România.

După noul termen, ministerul are la dispoziţie o lună, în loc de două cum era prevăzut până acum, să efectueze procedurile necesare încheierii tuturor proiectelor finanţate din PNRR, până la data de 31 august.