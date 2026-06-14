Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Tensiuni la Geneva înainte de Summitul G7: Donald Trump și liderii lumii decid soarta economiei globale
Foto/Arhivă
Publicat14 iun. 2026, 20:55
SursăRealitatea PLUS
Mii de oameni au ieșit în stradă la Geneva în semn de protest, cu doar câteva ore înainte de începerea oficială a Summitului G7 din Evian, Franța. Întâlnirea la nivel înalt se anunță una extrem de tensionată, pe agenda liderilor globali aflându-se decizii economice și geopolitice majore, capabile să schimbe echilibrul global.
Citește și
- 19:21Imagini șocante: mașină cuprinsă de flăcări după un accident
- 23:19Putin, telefon surpriză de ziua lui Trump. Despre ce au discutat cei doi lideri
- 23:09Apelul Cristelei Georgescu către părinți: „Să le dăm copiilor nu doar un nume de sfânt, ci un reper moral. Citiți-le viețile sfinților!”
- 23:01Schimbare de strategie la Palatul Victoria. Adrian Veștea continuă programul lui Bolojan, dar anunță excepții: „Nu poți tăia la paușal. Vom analiza de la caz la caz, au fost zone vulnerabile afectate”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News