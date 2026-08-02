Scandal în lanul de porumb. Un fermier fruntaș din Iași, reținut pentru că ar fi bătut un bărbat prins la furat

Publicat 2 aug. 2026, 14:49 Actualizat 2 aug. 2026, 14:51 Sursă Realitatea.net, bzi

Scandal uriaș la Iași. Un cunoscut fermier este anchetat după ce ar fi agresat un bărbat pe care l-ar fi surprins la furat, chiar în lanul de porumb. Agricultorul a fost reținut pentru 24 de ore și plasat ulterior sub control judiciar.

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