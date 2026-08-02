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Justitie· 1 min citire
Scandal în lanul de porumb. Un fermier fruntaș din Iași, reținut pentru că ar fi bătut un bărbat prins la furat
Dan Tiberiu Stan, vicepreședinte al Asociației Grânarii
Publicat2 aug. 2026, 14:49
Actualizat2 aug. 2026, 14:51
SursăRealitatea.net, bzi
Scandal uriaș la Iași. Un cunoscut fermier este anchetat după ce ar fi agresat un bărbat pe care l-ar fi surprins la furat, chiar în lanul de porumb. Agricultorul a fost reținut pentru 24 de ore și plasat ulterior sub control judiciar.
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