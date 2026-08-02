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Justitie· 1 min citire

Scandal în lanul de porumb. Un fermier fruntaș din Iași, reținut pentru că ar fi bătut un bărbat prins la furat

Dan Tiberiu Stan, vicepreședinte al Asociației Grânarii

Dan Tiberiu Stan, vicepreședinte al Asociației Grânarii

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 aug. 2026, 14:49
Actualizat2 aug. 2026, 14:51
SursăRealitatea.net, bzi

Scandal uriaș la Iași. Un cunoscut fermier este anchetat după ce ar fi agresat un bărbat pe care l-ar fi surprins la furat, chiar în lanul de porumb. Agricultorul a fost reținut pentru 24 de ore și plasat ulterior sub control judiciar.

Dan Tiberiu Stan, fermierul din Iași care a câștigat trofeul „Spicul de Aur” și cunoscut ca vicepreședinte al Forumului APPR, este cercetat după un incident petrecut zilele trecute, în apropierea unui lan de porumb, potrivit BZI.

Fermierul este acuzat că a agresat un hoț care fura din lanul cu porumb de pe proprietatea sa, faptă pentru care a fost reținut pentru 24 de ore, apoi plasat sub control judiciar.

Fermierii care îl cunosc pe Stan susțin că totul a fost premeditat și nu este primul agricultor care a fost provocat de hoții din zonă.

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