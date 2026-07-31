Afectarea nervilor produsă de diabetul zaharat

Furnicăturile, amorțelile sau arsurile la nivelul picioarelor pot părea simptome minore la început. La persoanele cu diabet zaharat, însă, ele pot semnala o complicație care trebuie evaluată și urmărită.
Neuropatia diabetică apare atunci când nivelurile crescute de glucoză afectează nervii, cel mai frecvent la nivelul picioarelor și al labelor picioarelor. Poate produce durere, amorțeală, pierderea sensibilității, crampe, tulburări de echilibru sau, în unele cazuri, probleme digestive, urinare, cardiovasculare ori sexuale. Pierderea sensibilității este deosebit de importantă, pentru că pacientul poate să nu simtă rănile sau presiunea produsă de încălțăminte.
Tratamentul urmărește încetinirea progresiei bolii, controlul durerii și prevenirea complicațiilor, prin echilibrarea glicemiei, îngrijirea picioarelor și tratarea factorilor de risc asociați. Examinarea regulată a picioarelor, încălțămintea potrivită și prezentarea rapidă la medic pentru răni, infecții sau modificări de culoare pot preveni probleme severe. Evaluarea neurologică și diabetologică ajută la stabilirea unui plan adaptat fiecărui pacient.
Ai grijă de tine!
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