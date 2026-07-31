Afectarea nervilor produsă de diabetul zaharat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 09:05

Furnicăturile, amorțelile sau arsurile la nivelul picioarelor pot părea simptome minore la început. La persoanele cu diabet zaharat, însă, ele pot semnala o complicație care trebuie evaluată și urmărită.

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