Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
SUA cere ucrainenilor să nu mai atace rezervele cu petrol din Kazahstan
Petrolier
Publicat25 iul. 2026, 11:02
SursăRealitatea PLUS
Tensiuni uriașe pe scena internațională! Statele Unite cer Ucrainei să oprească bombardamentele asupra navelor din Marea Neagră care nu aparțin Rusiei! Solicitarea vine după ce o dronă maritimă ucraineană a lovit un petrolier închiriat de gigantul american Chevron.
Citește și
- 10:51O adolescentă de 15 ani și fratele ei de 9 ani, uciși de fostul iubit gelos
- 10:04Donald Trump anunță că vrea să candideze din nou la alegerile prezidențiale din 2028: „Am câștigat de trei ori. Acum o voi face din nou”
- 09:42Explozie surprinsă în direct în timpul incendiilor din Gironde. Un pompier a fost aruncat la pământ de suflul unei butelii
- 07:58Cristian Diaconescu: „Avem nevoie de un sistem anti-dronă funcțional!”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News