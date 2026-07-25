SUA cere ucrainenilor să nu mai atace rezervele cu petrol din Kazahstan

Publicat 25 iul. 2026, 11:02 Sursă Realitatea PLUS

Tensiuni uriașe pe scena internațională! Statele Unite cer Ucrainei să oprească bombardamentele asupra navelor din Marea Neagră care nu aparțin Rusiei! Solicitarea vine după ce o dronă maritimă ucraineană a lovit un petrolier închiriat de gigantul american Chevron.

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