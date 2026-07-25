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SUA cere ucrainenilor să nu mai atace rezervele cu petrol din Kazahstan

Petrolier

Petrolier

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 iul. 2026, 11:02
SursăRealitatea PLUS

Tensiuni uriașe pe scena internațională! Statele Unite cer Ucrainei să oprească bombardamentele asupra navelor din Marea Neagră care nu aparțin Rusiei! Solicitarea vine după ce o dronă maritimă ucraineană a lovit un petrolier închiriat de gigantul american Chevron.

Anunțul lansat de către SUA

Incidentul a afectat exporturile de petrol din Kazahstan, inclusiv cele către țara noastră, și a stârnit îngrijorări serioase la Washington.

Potrivit presei internaționale, administrația Trump a avertizat Kievul să evite atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Intervenția președintelui SUA vine după o serie de discuții cu reprezentanții industriei.

Atacul care a declanșat aceste frământări a avut loc în apropierea portului rusesc unde se află terminalul conductei prin care se transportă aproape doi la sută din producția mondială de țiței.

Conducta este esențială pentru alimentarea piețelor europene.

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