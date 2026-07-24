Un oraș din apropierea Rusiei învelește ferestrele școlilor în folie pentru a-i proteja pe copii de dronele militare

Publicat 24 iul. 2026, 22:54 Sursă Reuters

Un oraș din Estonia, aflat foarte aproape de granița cu Rusia, își schimbă complet măsurile de securitate din școli și grădinițe. După mai multe incidente în care drone implicate în războiul din Ucraina au ajuns accidental în spațiul aerian estonian, autoritățile din Tartu au decis să pregătească elevii și profesorii pentru eventuale situații de urgență.

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