Un oraș din apropierea Rusiei învelește ferestrele școlilor în folie pentru a-i proteja pe copii de dronele militare

Un oraș din Estonia, aflat foarte aproape de granița cu Rusia, își schimbă complet măsurile de securitate din școli și grădinițe. După mai multe incidente în care drone implicate în războiul din Ucraina au ajuns accidental în spațiul aerian estonian, autoritățile din Tartu au decis să pregătească elevii și profesorii pentru eventuale situații de urgență.
Printre măsurile anunțate se numără amenajarea unor adăposturi speciale, montarea de folii de protecție pe geamuri și organizarea de exerciții prin care copiii vor învăța cum să reacționeze în cazul unei alerte privind drone sau alte amenințări aeriene, scrie Reuters.
Decizia a fost luată după mai multe incidente produse în acest an
Autoritățile locale din Tartu, oraș situat la aproximativ 45 de kilometri de frontiera cu Rusia, au început implementarea unor măsuri de protecție în toate cele 30 de școli și cele 38 de grădinițe din localitate.
Hotărârea vine după ce, în ultimele luni, mai multe drone ucrainene lansate către obiective din Rusia au ajuns accidental pe teritoriul Estoniei. Potrivit autorităților de la Kiev, aceste incidente au fost provocate de sistemele rusești de bruiaj electronic, care au modificat traseul aparatelor de zbor fără pilot.
În luna iunie, mai multe unități de învățământ din Tartu au fost nevoite să își adăpostească elevii după ce o astfel de dronă s-a apropiat de oraș.
Școlile pregătesc adăposturi pentru elevi
Experiența din această primăvară a arătat că multe unități de învățământ nu erau pregătite pentru un astfel de scenariu.
Karin Lukk, directoarea școlii gimnaziale Kivilinna, a explicat că profesorii și angajații nu aveau proceduri clare pentru gestionarea unei asemenea situații.
„Nu eram pregătiți.”
În perioada vacanței de vară, școala amenajează spații care vor putea fi folosite ca adăposturi în cazul unei alerte. Printre acestea se numără sala de sport și piscina unității de învățământ.
Folii speciale pe ferestre și exerciții de evacuare
Una dintre cele mai importante măsuri adoptate este aplicarea unor folii speciale pe geamurile încăperilor desemnate drept adăposturi.
Autoritățile explică faptul că lecțiile învățate din războiul din Ucraina arată că numeroase persoane sunt rănite de cioburile rezultate în urma undelor de șoc provocate de explozii, și nu neapărat de exploziile în sine.
În paralel, elevii vor participa la exerciții practice pentru a învăța cum trebuie să reacționeze în cazul unei alerte. De asemenea, încăperile destinate adăpostirii vor fi dotate cu jocuri, cărți și alte materiale recreative, astfel încât timpul petrecut acolo să fie mai ușor de suportat pentru copii.
Măsurile nu se opresc la școli
Viceprimarul orașului Tartu, Martin Bek, a anunțat că autoritățile iau măsuri și pentru protejarea populației din cartiere.
Printre acestea se află distribuirea de generatoare către blocurile de locuințe, pentru limitarea efectelor unor eventuale pene de curent în sezonul rece.
Potrivit oficialului, și alte orașe din Estonia analizează introducerea unor măsuri similare, inspirate din experiența acumulată de Ucraina în timpul războiului.
Orașele din apropierea Rusiei își schimbă planurile de securitate
Estonia este stat membru al NATO și al Uniunii Europene și se află pe flancul estic al Alianței, la granița cu Rusia.
Măsurile adoptate la Tartu ilustrează modul în care războiul din Ucraina schimbă planurile de securitate ale statelor din regiune, inclusiv în domenii care până de curând păreau departe de astfel de amenințări, precum școlile și grădinițele.