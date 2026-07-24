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Moment fără precedent la graniță. Canada a inaugurat singură podul spre SUA, în lipsa oficialilor americani

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iul. 2026, 22:05
SursăAgerpres

Canada a marcat vineri deschiderea podului Gordie Howe între orașele Windsor din statul canadian Ontario și Detroit din statul american Michigan fără participarea la ceremonie a vreunui oficial din SUA, după o dispută privind împărțirea taxei de trecere și în contextul noilor amenințări ale președintelui american Donald Trump cu taxe vamale de 50%, relatează Reuters.

Traficul pe podul finanțat integral de partea canadiană va începe de luni.


Construcția a început în 2018 și a costat 4,7 miliarde de dolari. Canada estimează că valoarea produselor care vor tranzita podul va fi de 194 de milioane de dolari pe zi. Niciuna din părți nu a făcut publică vreo estimare privind volumul taxei de pod colectate.


Trump a reacționat pe platforma sa Truth Social afirmând că este foarte bine că americanii au fost ''dez-invitați'' de la inaugurare. ''Acordul original privind Podul, negociat îngrozitor de o Administrație precedentă, nu mai este valabil. Am schimbat termenii Acordului astfel încât Statele Unite ale Americii primesc acum 50% din Profit'', a reamintit el (majusculele îi aparțin - n. red).

Premierul canadian Mark Carney a afirmat că țara sa va împărți veniturile din taxa de pod numai după ce va fi compensată de SUA pentru cheltuieli, dar un proiect de acord prezentat miercuri nu menționează decât că taxa se va împărți în primii 15 ani, fără nicio prevedere explicită privind compensarea prealabilă.



Canadienii au sărbătorit liniștit, printre mese cu fructe și dulciuri, în timp ce copiii jucau hochei ca omagiu pentru Howe, jucător legendar al echipei Detroit Red Wings, în cinstea căruia a fost numit podul. Premierul statului Ontario, Doug Ford, a declarat că relația dintre Canada și SUA a devenit mai problematică din cauza taxelor lui Trump, dar podul este ''un exemplu pentru ceea ce putem realiza când marile noastre țări colaborează''.

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