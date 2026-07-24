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Extern· 2 min citire
Moment fără precedent la graniță. Canada a inaugurat singură podul spre SUA, în lipsa oficialilor americani
Foto: Profimedia
Publicat24 iul. 2026, 22:05
SursăAgerpres
Canada a marcat vineri deschiderea podului Gordie Howe între orașele Windsor din statul canadian Ontario și Detroit din statul american Michigan fără participarea la ceremonie a vreunui oficial din SUA, după o dispută privind împărțirea taxei de trecere și în contextul noilor amenințări ale președintelui american Donald Trump cu taxe vamale de 50%, relatează Reuters.
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