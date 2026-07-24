Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale, revocat de la conducere după acuzațiile de comportament sexual necorespunzător

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 22:51

Statele membre ale Curții Penale Internaționale (CPI) au votat revocarea procurorului-șef Karim Khan, pe fondul acuzațiilor de comportament sexual necorespunzător formulate împotriva magistratului britanic. Khan a respins în mod repetat toate acuzațiile.

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