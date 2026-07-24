Ucrainenii o trimit pe „Maricka” pe front. Noua armă bazată pe inteligență artificială promite să schimbe regulile războiului

Publicat 24 iul. 2026, 23:54 Sursă Militarnyi

Armata ucraineană pregătește introducerea unui nou sistem bazat pe inteligență artificială, denumit „Maricka”, despre care oficialii militari spun că va reduce de la câteva ore la doar câteva minute timpul necesar luării deciziilor pe câmpul de luptă.

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