Ucrainenii o trimit pe „Maricka” pe front. Noua armă bazată pe inteligență artificială promite să schimbe regulile războiului

Armata ucraineană pregătește introducerea unui nou sistem bazat pe inteligență artificială, denumit „Maricka”, despre care oficialii militari spun că va reduce de la câteva ore la doar câteva minute timpul necesar luării deciziilor pe câmpul de luptă.
Platforma a fost prezentată de Institutul Central de Cercetare al Forțelor Armate ale Ucrainei și este concepută pentru a sprijini comandanții în coordonarea operațiunilor militare.
Potrivit reprezentanților institutului, sistemul va analiza rapid volume mari de informații, va simula scenarii de luptă și va furniza în timp real date esențiale pentru conducerea operațiunilor. Cu toate acestea, decizia finală va aparține în continuare comandantului, scrie Militarnyi.
Inteligența artificială reduce timpul de luare a deciziilor
Șeful Institutului Central de Cercetare al Forțelor Armate ale Ucrainei, Iuri Kliat, a explicat că, în prezent, un comandant de regiment sau de brigadă are nevoie de șase până la 12 ore și trebuie să analizeze aproximativ 20 de documente înainte de a lua o decizie.
Noul sistem informatic își propune să reducă această procedură la doar câteva minute.
"Sistemul, construit pe un principiu similar cu ChatGPT, permite colectarea centralizată a informațiilor, calcularea raportului dintre potențialele de luptă și simularea mai multor scenarii de acțiune. Decizia finală va rămâne, însă, la comandant", a explicat Iuri Kliat.
Ce poate face sistemul „Maricka”
Conform dezvoltatorilor, platforma va putea îndeplini simultan mai multe funcții esențiale pentru conducerea operațiunilor militare.
Astfel, sistemul este capabil:
să colecteze date;
să proceseze informațiile;
să verifice datele disponibile;
să calculeze automat raportul dintre forțe și mijloace;
să estimeze resursele necesare, acțiunile și pierderile;
să simuleze situația tactică pe o hartă interactivă;
să transmită în timp real informații despre modificările de pe câmpul de luptă.
De ce a primit numele „Maricka”
Numele noii platforme nu a fost ales întâmplător. Reprezentanții institutului au precizat că „Maricka” este un nume feminin tradițional ucrainean, ales pentru a denumi această rețea neuronală artificială.
Potrivit acestora, în timpul testelor desfășurate până acum, sistemul și-a îndeplinit cu succes toate sarcinile pentru care a fost proiectat.
Testele continuă, iar documentele secrete vor fi integrate în platformă
Dezvoltatorii anunță că urmează o nouă etapă de testare și perfecționare a sistemului. În paralel, vor fi securizate canalele de comunicații și vor fi introduse în platformă ordine și documente clasificate cu nivelurile DSK (pentru uz oficial) și Secret.
Ulterior, proiectul va fi extins pentru a putea utiliza și documente cu un nivel și mai ridicat de clasificare.
Din motive de securitate, caracteristicile tehnice ale sistemului nu au fost făcute publice.
"Maricka va contribui la îmbunătățirea și creșterea eficienței activității comandantului și, în ansamblu, a punctelor de comandă de la nivelul brigăzii, corpului de armată și grupărilor de trupe", a subliniat Iuri Kliat.
Ucraina folosește deja inteligența artificială pe front
Adjunctul comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Andri Lebedenko, a declarat că inteligența artificială este deja utilizată în mai multe sisteme de armament, inclusiv în drone și în echipamentele care controlează armele și radarele.
Potrivit acestuia, noua platformă va accelera procesarea informațiilor și coordonarea operațiunilor militare.
"Dronele folosesc deja inteligență artificială. Și sistemele care controlează armamentul sau radarele includ elemente de inteligență artificială.
O platformă care colectează și planifică informațiile va permite accelerarea semnificativă a procesării datelor, a conducerii trupelor și a utilizării armamentului pe câmpul de luptă", a explicat Andri Lebedenko.