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Extern· 2 min citire
Bulgaria investește masiv în Antarctica. Baza de cercetare a trecut printr-o transformare totală
Baza Bulgariei din Antarctica a fost complet modernizată. Foto: Profimedia
Publicat24 iul. 2026, 17:48
SursăAgerpres, BTA
Baza Antarctică bulgară ''Sf. Kliment Ohridski'' de pe Insula Livingston a fost complet transformată datorită navei bulgare de cercetare ''Sf. Kiril i Metodii'' (RSV 421), a declarat vineri rectorul Academiei Navale ''Nikola Vapțarov'', amiral de flotilă Kalin Kalinov, în cadrul ceremoniei oficiale care a marcat împlinirea a cinci ani de la includerea navei în flota Academiei.
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