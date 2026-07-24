Bulgaria investește masiv în Antarctica. Baza de cercetare a trecut printr-o transformare totală

Publicat 24 iul. 2026, 17:48 Sursă Agerpres, BTA

Baza Antarctică bulgară ''Sf. Kliment Ohridski'' de pe Insula Livingston a fost complet transformată datorită navei bulgare de cercetare ''Sf. Kiril i Metodii'' (RSV 421), a declarat vineri rectorul Academiei Navale ''Nikola Vapțarov'', amiral de flotilă Kalin Kalinov, în cadrul ceremoniei oficiale care a marcat împlinirea a cinci ani de la includerea navei în flota Academiei.

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