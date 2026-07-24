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Extern· 2 min citire
Cutremurele din Venezuela au provocat pagube de aproape 20 de miliarde de dolari. Reconstrucția ar putea costa de două ori mai mult
Venezuela
Pagubele provocate de cele două cutremure care au lovit Venezuela în luna iunie sunt estimate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, potrivit unei evaluări preliminare publicate de Banca Mondială. Instituția avertizează că refacerea țării va fi dificilă fără investiții rapide și consistente.
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