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Extern· 1 min citire
Hidroavion cu 11 persoane la bord, prăbușit în largul statului Washington. Toți pasagerii au fost salvați, unul este în stare critică
Hidroavion prăbușit
Un hidroavion cu 11 persoane la bord s-a prăbușit în largul coastei statului Washington, în apropierea insulei Sucia. Toți pasagerii și pilotul au fost scoși din apă, însă mai multe persoane au fost rănite, iar una se află în stare critică.
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