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Hidroavion cu 11 persoane la bord, prăbușit în largul statului Washington. Toți pasagerii au fost salvați, unul este în stare critică

Hidroavion prăbușit

Hidroavion prăbușit

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 09:11

Un hidroavion cu 11 persoane la bord s-a prăbușit în largul coastei statului Washington, în apropierea insulei Sucia. Toți pasagerii și pilotul au fost scoși din apă, însă mai multe persoane au fost rănite, iar una se află în stare critică.

Aeronava DeHavilland DHC-3, operată de compania Kenmore Air, decolase din Seattle și transporta zece pasageri și un pilot. După impact, hidroavionul a luat foc și a început să se scufunde. Autoritățile au anunțat că victimele au suferit traumatisme craniene, fracturi și tăieturi. Patru dintre pasageri au fost transportați la spital, iar ceilalți au fost duși la o bază a Pazei de Coastă.

O ambarcațiune civilă aflată în apropiere a intervenit imediat și a început să scoată oamenii din apă. La operațiunea de salvare au participat ulterior Paza de Coastă, Marina americană și mai multe echipe locale de intervenție, conform ABCNews.com.

Cauza accidentului este anchetată

Reprezentanții Kenmore Air au transmis că toți cei aflați la bord au fost găsiți și că prioritatea este acordarea îngrijirilor necesare răniților. Compania a precizat că va coopera cu autoritățile pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Administrația Federală a Aviației și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor au deschis o anchetă.

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