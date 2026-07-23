Donald Trump: „Iau în calcul un atac masiv. Mai mare decât oricând”. SUA emit alertă că s-ar putea închide spațiul aerian în Orientul Mijlociu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 21:50

Statele Unite au emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani aflați în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor cu Iranul. Departamentul de Stat avertizează că situația se poate deteriora rapid și le recomandă americanilor să fie pregătiți pentru anularea zborurilor, închiderea temporară a spațiilor aeriene și perturbări majore ale călătoriilor.

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