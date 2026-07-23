Donald Trump: „Iau în calcul un atac masiv. Mai mare decât oricând”. SUA emit alertă că s-ar putea închide spațiul aerian în Orientul Mijlociu

Statele Unite au emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani aflați în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor cu Iranul. Departamentul de Stat avertizează că situația se poate deteriora rapid și le recomandă americanilor să fie pregătiți pentru anularea zborurilor, închiderea temporară a spațiilor aeriene și perturbări majore ale călătoriilor.
Avertismentul vine după ce președintele Donald Trump a declarat că este „aproape” de o decizie privind lansarea unui atac de amploare asupra Iranului.
Departamentul de Stat îi avertizează pe americani
În alerta globală de securitate, Departamentul de Stat precizează că situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de volatilă și poate evolua rapid.
Cetățenii americani din regiune sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită și să se pregătească pentru posibile anulări ale curselor aeriene, închideri periodice ale spațiilor aeriene și modificări bruște ale rutelor de zbor.
Totodată, americanii care intenționează să tranziteze Orientul Mijlociu sunt îndemnați să își reanalizeze planurile de călătorie, să verifice permanent situația zborurilor direct cu operatorii aerieni și să urmărească mesajele transmise de ambasadele Statelor Unite.
Departamentul de Stat avertizează, de asemenea, că reprezentanțe diplomatice americane, inclusiv din afara Orientului Mijlociu, au fost vizate, iar Iranul sau grupările aliate Teheranului ar putea ataca interese, instituții sau companii asociate Statelor Unite.
Trump spune că este aproape de o decizie privind Iranul
Într-un interviu acordat publicației Axios, Donald Trump a afirmat că analizează posibilitatea lansării unei noi operațiuni militare împotriva Iranului, despre care spune că ar putea depăși amploarea campaniilor desfășurate anterior.
„Iau în calcul un atac masiv. Mai mare decât oricând. Sunt aproape de a lua o decizie. Suntem pregătiți pentru asta”, a declarat președintele american.
Potrivit publicației, doi oficiali americani au precizat că, până în acest moment, nu au fost emise ordine militare pentru declanșarea unei noi operațiuni.
Trump a mai susținut că Israelul s-ar putea alătura rapid unei astfel de acțiuni dacă i s-ar solicita acest lucru, însă a afirmat că Statele Unite pot acționa și fără sprijinul altor state.
Negocierile cu Iranul rămân blocate
Donald Trump a declarat că autoritățile iraniene încearcă să negocieze, însă nu au acceptat cea mai recentă propunere transmisă prin intermediul mediatorilor.
„Nu au simțit încă suficientă durere”, a spus liderul de la Casa Albă.
La rândul său, o sursă regională citată de Axios a afirmat că discuțiile se află în impas.
„Încercăm, dar iranienii nu sunt cooperanți”, a declarat aceasta.
Amenințări la adresa Iranului și rebelilor houthi
Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor considera Iranul responsabil pentru eventualele noi atacuri lansate de rebelii houthi din Yemen asupra navelor din Marea Roșie.
„Dacă reîncep, SUA vor considera Iranul responsabil (...) și o pedeapsă militară majoră va fi aplicată Iranului și, bineînțeles, (rebelilor) houthi”, a transmis președintele american.
Rebelii houthi, susținuți de Teheran, au revendicat recent atacuri cu drone și rachete asupra a două petroliere saudite din Marea Roșie, după anunțarea unei blocade maritime împotriva Arabiei Saudite.
Tensiunile din regiune continuă să crească
Regiunea rămâne într-o stare de alertă ridicată după reluarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran. În ultimele săptămâni au avut loc noi schimburi de atacuri și amenințări reciproce, iar situația din Strâmtoarea Ormuz și din Marea Roșie continuă să alimenteze temerile privind o nouă escaladare militară în Orientul Mijlociu.