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Românul care a salvat viața unui copil, căutat de 5 zile în lac

Căutări în Italia

Căutări în Italia

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat23 iul. 2026, 18:41
SursăRealitatea PLUS

Românul erou din Italia care a fost inghitit de apele Lacului Garda, după ce a salvat un copil de 7 ani, nu a fost gasit nici dupa 5 zile de cautari. Familia este sfâșiată de durere iar tatăl său a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Alexandru Sorin Ploiașu nu a mai reușit să iasă la suprafață după ce s-a luptat să-l aducă pe băiatul de 7 ani la mal. Detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Mesajul sfâșietor al tatălui românului erou din Italia

Alexandru Sorin Ploiașu este căutat fără oprire cu scafandri, Garda de coastă, pompieri și elicoptere însă este de negăsit. În unele zone, apa depășește 50 de metri ceea ce îngreunează și mai mult căutările.

El s-a aruncat în apele lacului Garda și a reușit să salveze un copil de șapte ani de la înec. Ipoteza cea mai plauzibilă este că după ce s-a luptat să-l aducă pe băiețelul de origine britanică la mal, i s-a făcut brusc rău și nu a mai reușit să se țină la suprafață.

Acasă, familia este în stare de șoc. Tatăl acestuia a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele sociale.

„Suntem foarte îndurerați, eroul nostru drag și bun la suflet. Fiu iubit, vei rămâne mereu în inimile noastre. Suntem foarte distruși, nu o să te uităm niciodată până la ultima suflare. Alex, iubitul nostru fiu. Ai salvat o viață cu prețul vieții tale.”, a scris pe Facebook tatăl eroului.

Alexandru locuia de câțiva ani în Italia și lucra pe bărcile de agrement de pe lacul unde și-a găsit sfârșitul. Avea 29 de ani și o viață întreagă înainte.

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