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Extern· 1 min citire
Românul care a salvat viața unui copil, căutat de 5 zile în lac
Căutări în Italia
Publicat23 iul. 2026, 18:41
SursăRealitatea PLUS
Românul erou din Italia care a fost inghitit de apele Lacului Garda, după ce a salvat un copil de 7 ani, nu a fost gasit nici dupa 5 zile de cautari. Familia este sfâșiată de durere iar tatăl său a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Alexandru Sorin Ploiașu nu a mai reușit să iasă la suprafață după ce s-a luptat să-l aducă pe băiatul de 7 ani la mal. Detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
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