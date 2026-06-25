A încercat să fugă de polițiști, dar urmărirea s-a terminat cu focuri de armă. Român împușcat în Franța

Un român în vârstă de 23 de ani a fost rănit prin împușcare în Franța, în timpul unei intervenții a poliției. Incidentul a avut loc miercuri, în localitatea Wimille, din departamentul Pas-de-Calais, aflat în nordul Franței. Totul s-a întâmplat după ce șoferul unei mașini ar fi refuzat să oprească la semnalul polițiștilor. Agenții au pornit apoi în urmărirea autoturismului.
Potrivit informațiilor confirmate de Parchetul din Boulogne-sur-Mer, tânărul român se află internat în spital, sub pază. El a fost plasat în arest preventiv de poliție, iar anchetatorii încearcă să stabilească exact cum s-a ajuns la folosirea armei. Autoritățile franceze nu au oferit, deocamdată, toate detaliile despre momentul în care s-a tras. Cazul este cercetat pentru a se vedea dacă intervenția a respectat legea.
Urmărirea a început după ce mașina nu a oprit la semnal
Potrivit informațiilor prezentate, incidentul a început în momentul în care șoferul autoturismului a ignorat semnalele polițiștilor. Mașina nu a oprit, iar forțele de ordine au pornit în urmărirea ei în apropierea zonei Trésorerie din Wimille. Cursa s-a încheiat după scurt timp, însă unul dintre ocupanții vehiculului a coborât și a încercat să fugă pe jos. În acel moment, el a fost rănit prin împușcare.
Bărbatul a primit îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, a fost transportat, sub escortă polițienească, la Centrul Hospitalier din Boulogne-sur-Mer. Tânărul se află în continuare sub supravegherea autorităților. Ancheta trebuie să lămurească ce s-a întâmplat în acele momente și care a fost motivul pentru care polițistul a folosit arma.
Doi polițiști au avut nevoie de evaluare medicală după intervenție
În urma intervenției, doi polițiști au avut nevoie de evaluare medicală. Este vorba despre doi agenți în vârstă de 49 și 18 ani, care au suferit un șoc emoțional. Cei doi nu au fost răniți fizic, însă au fost consultați de personalul medical. Autoritățile nu au anunțat alte probleme medicale în rândul polițiștilor implicați, potrivit presei franceze.
Deocamdată, nu au fost comunicate detalii clare despre împrejurările în care a fost deschis focul. Nu se știe exact ce s-a întâmplat în ultimele secunde ale urmăririi sau ce au constatat polițiștii înainte de a folosi arma. Aceste lucruri urmează să fie stabilite de anchetatori. Parchetul din Boulogne-sur-Mer coordonează cercetările în acest caz.
În mașină se aflau trei persoane
În autoturism se aflau trei persoane în momentul intervenției. Românul de 23 de ani este cel care a fost împușcat și transportat la spital. Alături de el se aflau o femeie româncă, în vârstă de 22 de ani, și un bărbat afgan, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost preluați de poliție pentru verificări.
Anchetatorii francezi urmează să stabilească rolul fiecărei persoane aflate în mașină. De asemenea, procurorii vor analiza modul în care s-a desfășurat urmărirea și dacă folosirea armei de serviciu a fost legală. Până la finalizarea verificărilor, circumstanțele exacte ale incidentului rămân în curs de cercetare. Tânărul român rămâne internat în spital, sub pază.