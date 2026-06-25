A încercat să fugă de polițiști, dar urmărirea s-a terminat cu focuri de armă. Român împușcat în Franța

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 07:45

Un român în vârstă de 23 de ani a fost rănit prin împușcare în Franța, în timpul unei intervenții a poliției. Incidentul a avut loc miercuri, în localitatea Wimille, din departamentul Pas-de-Calais, aflat în nordul Franței. Totul s-a întâmplat după ce șoferul unei mașini ar fi refuzat să oprească la semnalul polițiștilor. Agenții au pornit apoi în urmărirea autoturismului.

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