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Anvelopările clădirilor vechi țin în viață piața de construcții din România
Foto/Arhivă
Anvelopările blocurilor vechi, dar și reparațiile la alte clădiri au ținut pe plus piața de construcții în aprilie 2026, comparativ cu periada similară a anului trecut. Sectorul construcțiilor a înregistrat un avans solid, în frunte cu reparațiile capitale, care au crescut cu 17,3%. Acestea sunt urmate îndeaproape de lucrările de întreținere și reparații curente (+17,1%), în timp ce proiectele de construcții noi au marcat o creștere de 12,6%.
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